Zenless Zone Zero erhält großen Wettbewerb, neue Agents und bald eine physische Version

Mit Version 2.7 erhält Zenless Zone Zero bereits das nächste große Update. Entwickler HoYoverse hat bestätigt, dass die neue Version am 24. März erscheinen wird. Unter dem Titel „Helden verfallen nie der Vergangenheit“ steht diesmal der sogenannte „Höhlenhelden-Wettbewerb“ im Mittelpunkt.

Nach den Ereignissen aus Version 2.6 und dem Debüt der Angels of Delusion dreht sich die neue Geschichte um diesen großen Wettkampf in New Eridu. Das Event sorgt in der ganzen Stadt für Gesprächsstoff – sogar bis in die Außenzone, die uns noch aus der ersten Saison bestens bekannt ist.

Teilnehmer kämpfen dabei nicht nur um Ruhm, sondern auch um wertvolle Preise, darunter ein seltener Porcelloy-W-Motor. Das Turnier zieht zahlreiche bekannte Gruppen an, darunter die Cunning Hares sowie die Söhne von Calydon. Gleichzeitig tauchen auch unerwartete Teilnehmer auf, etwa Mitglieder der Abteilung für städtische Ordnung der Sicherheitsbehörde.

Gerüchten zufolge sollen sogar ehemalige Räumer von Calydon teilnehmen – und unter den mysteriösen Gestalten, befindet sich offenbar auch der berüchtigte „Schwarzwolf“ Romeul, dem wir uns stellen sollen.

Zwei neue Agents stoßen dazu

Natürlich bringt Version 2.7 auch neue spielbare Agents. Nangong Yu komplettiert endlich die Angels of Delusion. Die Anführerin und Leadtänzerin ist ein S-Rang Äther/Durchbruch-Agent und kämpft mit zwei Morgensternen. Für sie wird außerdem ein neues kostenpflichtiges Outfit erscheinen.

Der zweite neue Agent ist Cissia, eine Schlangen-Thiren und S-Rang Elektro/Attacke-Agent, die mit einem Speer kämpft. Sie gehört zu einer neuen Fraktion, der Abteilung für städtische Ordnung, die vermutlich von Severian, dem Bruder von Seth, angeführt wird.

Bei den Banner-Phasen gilt wie gewohnt das bekannte System: Phase 1: Nangong Yu ist direkt zum Start des Updates verfügbar, gleichzeitig kehrt Yidhari zurück. Danach folgt Cissia in Phase 2, während Seed erneut verfügbar sein wird.

Die jeweiligen S-Rang W-Motoren erscheinen zeitgleich mit den entsprechenden Agent-Bannern. Wer übrigens alle Mitglieder der Angels of Delusion besitzt, schaltet zusätzlich einen speziellen Hintergrund frei.

Neue Events, Herausforderungen und Verbesserungen

Auch bei den Events hat Version 2.7 einiges zu bieten. Neben den üblichen Login-Belohnungen mit verschlüsselten Masterkassetten und Boopons gibt es mehrere neue Aktivitäten.

Ein Event dreht sich um das Zubereiten eines eigenen „Feuertopfs“. In diesem Minispiel müssen die richtigen Zutaten kombiniert und der Geschmack perfekt abgestimmt werden. Als Belohnung winken unter anderem eine Pole und ein spezieller W-Motor.

Außerdem wartet eine neue Kampfherausforderung von Miyabi und Sektion 6, bei der Spieler in Teams gegen große Gegnergruppen antreten. Natürlich gibt es auch hier wieder entsprechende Belohnungen. Zusätzlich werden neue Aufträge hinzugefügt, die weitere Preise freischalten.

In einem anderen Event müssen Spieler einem verletzten Bangboo helfen, wobei ein bekanntes Puzzle-Minispiel zurückkehrt. Darüber hinaus gilt es, negative Bewertungen für verschiedene Läden zu beseitigen.

Auch bestehende Systeme werden erweitert. Die Simulierte Kampfprüfung erhält neue Inhalte, während in der Gebietspatrouille neue Laufwerk-Sets verfügbar sind. Zusätzlich bringt Version 2.7 einige Quality-of-Life-Verbesserungen, etwa eine übersichtlichere Gestaltung der Profilseite.

Neben dem Update wurde außerdem eine physische Version des Spiels angekündigt, die für PlayStation 5 und Xbox im Sommer erscheinen soll. Diese Edition enthält neben dem Spiel auch einige Extras wie Postkarten, Acrylkarten und Ständer, Charakterabzeichen sowie zusätzliche Ingame-Belohnungen. Weitere Informationen werden in Kürze über die jeweiligen Social-Media Kanäle bekannt gegeben.

Zum Abschluss gibt es wie gewohnt einen kleinen Bonuscode für Fans. Mit dem Code „MISSHISS“ könnt ihr euch noch einige Polychrome im Spiel sichern. Zudem gab es noch einen rund fünfminütigen Trailer, der auf zukünftige Story-Entwicklungen hindeutet. Was davon sich für Season 3 aufgehoben wird, werden wir wohl erst in der Zukunft erfahren. Was sagt ihr zum neuen Update? Wollt ihr euch vielleicht die physische Version holen?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo