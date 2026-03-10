Wir warten auf eine Direct – aber Nintendo droppt den Termin zum Yoshi-Spiel einfach so

Nintendo-Fans warten weiter sehnsüchtig auf eine neue Ausgabe der Nintendo Direct. Und zwar eine „echte“ Ausgabe – nach dem Partner-Showcase, der „Indie World“ und der Treehouse-Show.

Nintendo derweil droppt weiterhin Informationen, die eigentlich ganz gut in eine Direct gepasst hätten, einfach so. Was das für eine Direct bedeutet? Die Frage könnt ihr in den Kommentaren klären. Jetzt soll es um den neuen Trailer und den konkreten Termin zu Yoshi and the Mysterious Book gehen.

Das erscheint nämlich am 21. Mai 2026 exklusiv für die Switch 2, wie Nintendo uns in dem untenstehenden Trailer verrät. Spielerisch erwartet euch ein 2D-Plattformer, der neue Trailer gibt euch weitere Einblicke. Nicht ganz unerheblich, denn so viel haben wir zum neuen Yoshi-Abenteuer noch gar nicht gesehen!

Auf der Yoshi-Insel fällt eines Tages ein sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel. Dort finden die Yoshis einige Informationen zu höchst seltsamen Kreaturen. Enzo selbst kann seine Seiten nicht lesen, also helfen die Yoshis. Ihr seht, wo die Reise hingeht: ins Buch!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo