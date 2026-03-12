Inspiriert von Secret of Mana: Kickstarter-Hit von 2024 meldet sich mit neuem Trailer zurück

Über 220.000 US-Dollar konnte Forge of the Fae bei Kickstarter einspielen. Wir haben schon mehrfach über das rundenbasierte RPG berichtet, auch dank Inspirationen wie Secret of Mana, Final Fantasy, Breath of Fire und Chrono Trigger.

Im August kam es, wie es kommen musste: Ein Publisher schloss sich Forge of the Fae und Entwickler Datadyne an. Davon profitieren am Ende hoffentlich alle. Seitdem waren die Beteiligten fleißig und machten stets Fortschritte, die Datadyne und der neue Publisher Deck13 Spotlight (Chained Echoes, CrossCode) jetzt mit einem neuen Trailer visualisieren.

Parallel dazu wird die Alpha-Version an Kickstarter-Unterstützende verteilt, ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung des Oldschool-JRPGs, welches euch in eine magische Keltenwelt schickt. Mit der Alpha können Unterstützende das erste Drittel des vom Irland des 18. Jahrhunderts inspirierten Spiels ausprobieren.

Allen anderen bleibt die bei Steam nach wie vor verfügbare, aber deutlich weniger umfangreiche Demo und der neue Trailer, „welcher zahlreiche neue Gegner, Bosskämpfe und magische Attacken zeigt. Und einen ersten Auslausch auf einen der fantastischen Combat-Tracks. Und da ist sogar noch mehr, wenn ihr ganz genau zuhört.“

Komplexes, rundenbasiertes Kampfsystem

Inspiriert von eingangs erwähnten, klassischen JRPGs will Forge of the Fae ein komplexes, rundenbasiertes Kampfsystem bieten. Spielende „müssen das ARC-Kristall-System und das Adrenalin-System meistern, die vielseitige, anpassbare Zaubersprüche und Fähigkeiten bieten und den Kämpfen Tiefe und Spannung verleihen.“

Forge of the Fae wird noch bis 2027 geschmiedet und soll dann für PCs und Konsolen erscheinen. Konkreter wird auch die neue Pressemeldung nicht. Weitere Ankündigungen sollen aber in diesem Jahr und schon im Verlauf dieses Monats folgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Forge of the Fae, Deck13, Datadyne