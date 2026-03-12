MONGIL: Star Dive lädt im April zum Monster-Taming mit Gacha-Mechaniken ein

Ursprünglich für das erste Quartal angekündigt, hat das MONGIL: Star Dive jetzt einen Erscheinungstermin erhalten, der auch eine kleine Verschiebung bedeutet: Am 15. April erscheint das Action-RPG für PCs (via Launcher und Epic Games Store) sowie für iOS und Android.

Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series folgen zu einem späteren Zeitpunkt, wie Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Monster verkündeten. Die Vorregistrierung ist ab sofort möglich. Ein neuer Trailer liefert viele neue Einblicke in das Kampfsystem. Im letzten Drittel des Videos seht ihr Erkundung und viele verschiedene Charaktere.

MONGIL: Star Dive ist eine Fortsetzung des beliebten Mobile-Sammel-RPGs Monster Taming aus dem Jahr 2013 in modernem Gewand – das heißt, es lehnt sich stark an die aktuelle Formel für Gacha-RPGs an. Highlight des Spiels sind die Monsterlings, die gefangen, synthetisiert und als Helfer eingesetzt werden wollen.

Die Monsterlings können ausgerüstet und kombiniert werden, um die Kampfleistung zu steigern und Combos auszulösen. Natürlich kann man die niedlichen Monster auch einfach nur sammeln und den Monster-Codex vervollständigen. Finde und zähme sie alle, und erringe mit den einzigartigen Fähigkeiten jedes Monsters den Sieg in der Schlacht!

„Wir konzentrieren all unsere Anstrengungen auf die letzten Feinarbeiten, um MONGIL: Star Dive in höchster Qualität zu liefern“, verspricht Ken Kim, CEO von Netmarble Monster, in einer Pressemitteilung. „Wir werden die Vorfreude der Spieler weltweit mit einem Spiel belohnen, das ihren Erwartungen gerecht wird.“

Der neue Trailer:

