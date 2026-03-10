Der Super Mario Galaxy Film enthüllt neue Charaktere und neue Sprecher

Kurz vor dem heutigen Mario Day am 10. März gibt es noch einmal Nachschub für Fans des beliebten Klempners. Zwar blieb eine große Nintendo Direct aus, dafür haben Nintendo und Illumination den finalen Trailer zum kommenden Super Mario Galaxy Film veröffentlicht.

Der neue Trailer gibt einen weiteren Einblick in das galaktische Abenteuer und zeigt noch einmal einige der spektakulären Schauplätze und Action-Momente, die Fans im Film erwarten dürfen. In Deutschland soll der Film am 1. April in den Kinos starten.

Neue Sprecher im Cast

Zusätzlich zum Trailer wurden auch drei neue Stimmen für wichtige Figuren bekannt gegeben. Der Dino Yoshi wird von Donald Glover gesprochen. Außerdem stößt Luis Guzmán als Stimme des Bösewichts Wart zum Cast. Die Honigbienenkönigin wird wiederum von Issa Rae vertont.

Parallel zum Trailer kursieren auch weiterhin Spekulationen über mögliche Überraschungsauftritte im Film. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass sogar Fox McCloud aus der Star Fox-Reihe einen Cameo-Auftritt haben könnte.

Kurz darauf tauchten weitere Hinweise auf einen möglichen Auftritt eines von Marios größten Rivalen auf, was die Diskussionen unter Fans zusätzlich anheizt. Offiziell bestätigt ist davon bislang allerdings nichts – auch mit dem neuen Trailer nicht.

Der neue Trailer dürfte die Vorfreude jedenfalls noch einmal ordentlich steigern. Was meint ihr – macht der finale Trailer Lust auf mehr? Und wollt ihr euch den Film im Kino anschauen?

Der finale Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment