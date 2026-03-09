Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok stellt euch Beatrix im neuen Trailer vor

Cygames hat einen neuen Trailer zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok veröffentlicht. Der „Meet the Crew“-Trailer stellt euch Beatrix vor, die neue spielbare Heldin. Sie wird von Aya Hirano (Japanisch) und Jennifer Losi (Englisch) synchronisiert.

„Von neuen Geschichten bis hin zu neuen Spielmodi wurde Relink überarbeitet und verbessert, um das ultimative Action-RPG-Erlebnis zu bieten“, heißt es von Cygames. Neben Beatrix gibt es neue Primal Bursts, neue Koop-Quest-Stufen, zusätzliche Bosse und einen neuen Solo-Modus namens „Der Konflux“, in dem „unvorhersehbare Herausforderungen und geheimnisvolle Kräfte lauern“. Neue „Meisterfähigkeiten“ sollen Charaktere über ihre Grenzen hinausbringen und Beschwörungen neue taktische Optionen bieten.

Neben Crossplay wird es auf Nintendo Switch 2 außerdem einen lokalen, drahtlosen Mehrspielermodus zwischen Konsolen geben. Relink – Endless Ragnarok erscheint am 9. Juli 2026 für Nintendo Switch 2.

Die Inhalte, mit denen sich das Spiel den „Endless Ragnarok“-Zusatz verdient hat, erscheinen per kostenpflichtigen Upgrade-Kit auch für PS5, PS4 und Steam. Eine Closed-Beta wird vom 13. bis zum 16. März 2026 stattfinden.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames