Neuauflage zu Black Flag kommt und auch mit dem „östlichen“ Codename Jade geht’s weiter

Ubisoft hat neue Informationen zu seiner bekannten und beliebten „Assassin’s Creed“-Marke – und teilt diese in einem Video mit. Präsentiert werden die Neuigkeiten vom neuen „Head of Content“ Jean Guesdon.
Bereits erschienen ist der kostenlose 60-FPS-Patch für Assassin’s Creed Unity für Xbox Series und PlayStation 5, der auch mehrere kleinere Verbesserungen an dem Titel vornimmt, der bereits im Launchzeitraum die Playstation 4 ans Limit brachte. Auf der Xbox werden zudem mehrere ältere „Assassin’s Creed“-Titel vom 2. bis zum 6. April im Rahmen der Xbox Free Play Days für begrenzte Zeit kostenlos spielbar sein.
Asssassin’s Creed Shadows
Asssassin’s Creed Shadows ist der neueste Titel der Reihe und bekommt weiterhin Updates, getragen vom Feedback der Community. Für den 20. März ist ein Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal angekündigt, in dem das neueste Spiel‑Update vorgestellt und Community‑Aktionen gefeiert werden. Mit diesem Schritt geht Shadows in die finale Phase der Content-Unterstützung über. Ubisoft verspricht weitere Überraschungen im Stream.
Codename Hexe, Invictus und eine Serie
Das Entwicklerteam bei Ubisoft Montreal arbeitet an „Hexe„, welches verspricht, ein düsteres und Story-fokussiertes „Assassin’s Creed“-Erlebnis zu werden. Es spielt in einer prägenden historischen Epoche der Geschichte spielt. Mehr kann Jean Guesdon zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.
Codename Invictus wird parallel zu Hexe bei Ubisoft Montreal entwickelt. Das PvP-Multiplayer-Projekt von Assassin’s Creed ist ein neuer Ansatz für den Multiplayer-Modus der Reihe, doch etwas anders, als Gerüchte vermuten lassen. Invictus verfolgt einen Test- und Lernansatz und stellt das Feedback der SpielerInnen in den Mittelpunkt seiner Entwicklung. Man möchte hier vor allen Dingen die Vielfalt an Spielerlebnissen innerhalb des „Assassin’s Creed“‑Universums ausbauen.
Darüber hinaus arbeitet man derzeit an mehreren weiteren Projekten, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, darunter auch weiterhin das östlich angehauchte Assassin’s Creed Jade. Zudem wird geprüft, den Koop‑Modus künftig wieder in die Reihe zu integrieren.
Außerdem angekündigt wurde eine “Assassin’s Creed“-Live-Action-Serie. Neuigkeiten hierüber sollen bald folgen. Zum Abschluss gibt es in dem Update, das auch via Blogbeitrag kommuniziert wurde, eine Bestätigung durch die Blume.
„Gerüchte, die sich um Assassin’s Creed ranken, sind nichts Neues, trotzdem sei nochmals gesagt: „Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.“ Nun, außer in diesem Fall, manches Geflüster hat eben mehr Wind in den Segeln. Haltet eure Fernrohre auf den Horizont gerichtet“, heißt es. Das folgende Bild bestätigt: Assassin’s Creed: Black Flag RESYNCED, die viel zitierte Neuauflage von Black Flag.
RESYNCED:
Das Video:
Ich liebe Black Flag aber eine Neuauflage ist echt unnötig aktuell. Da sollte man lieber den ersten Teil neu auflegen. Den werden heutzutage kaum noch Leute kenne, die später dazu gestoßen sind zur Reihe. Zumal es auch Sinn machen würde, den ersten Teil zu modernisieren.
Ansonsten nichts wirklich neues. Schade, dass man zu Hexe nicht irgendeine neue kleine Info gedroppt hat.
Jade war ja glaube ich auch schon soweit bekannt. Aber schön, dass man sich weiterhin den asiatischen Gefilden widmet. Die bietet halt nachwievor eine Menge Potential für die Reihe. Mit Shadows hat man ja auch gute Arbeit geleistet. Gibt sicherlich noch Dinge zu verbessern, am Idealsten wäre wohl den Umfang auf die Hälfte runterzuschrauben, damits auch nicht mehr so repetitiv wird, aber leider wird das wohl der Punkt sein, bei dem Ubisoft Lernresistent bleiben wird.
Lediglich bei der Serie bin ich dann mal gespannt. Den Film hab ich zwar hier rumliegen aber leider noch immer nicht gesehen. Muss ich mal endlich machen eigentlich. Hab eigentlich auch Bock drauf aber joa... irgendwie krieg ich mich seit einiger Zeit kaum zum Filme schauen^^
Weiß daher auch nicht, ob man nun optimistisch bezüglich der Serie sein kann oder eher skeptisch. Ich meine der Film soll nicht so verkehrt gewesen sein aber kp genau.
Ich hoffe echt das man bei Black Flag die Landmissionen verändert. Wenn ich nur nach den Landmissionen gehen würde wäre Black Flag für mcih das schlechteste Ac, ich würde mich glaub ich eher erschießen als noch mal die 95% gleichen Verfolgungsmissionen zu spielen. Aber abgesehen davon freue ich mich auf das Black Flag Remake.
Ansonsten bin ich natürlich auch sehr gespannt auf Hexe, den wenn man den Gerüchten glaubt sind sogar mal ausnahmsweise bei Ubisoft die Entwickler selber davon begeistert. Bin echt gespannt was das wird.