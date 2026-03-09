Neuauflage zu Black Flag kommt und auch mit dem „östlichen“ Codename Jade geht’s weiter

Ubisoft hat neue Informationen zu seiner bekannten und beliebten „Assassin’s Creed“-Marke – und teilt diese in einem Video mit. Präsentiert werden die Neuigkeiten vom neuen „Head of Content“ Jean Guesdon.

Bereits erschienen ist der kostenlose 60-FPS-Patch für Assassin’s Creed Unity für Xbox Series und PlayStation 5, der auch mehrere kleinere Verbesserungen an dem Titel vornimmt, der bereits im Launchzeitraum die Playstation 4 ans Limit brachte. Auf der Xbox werden zudem mehrere ältere „Assassin’s Creed“-Titel vom 2. bis zum 6. April im Rahmen der Xbox Free Play Days für begrenzte Zeit kostenlos spielbar sein.

Asssassin’s Creed Shadows

Asssassin’s Creed Shadows ist der neueste Titel der Reihe und bekommt weiterhin Updates, getragen vom Feedback der Community. Für den 20. März ist ein Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal angekündigt, in dem das neueste Spiel‑Update vorgestellt und Community‑Aktionen gefeiert werden. Mit diesem Schritt geht Shadows in die finale Phase der Content-Unterstützung über. Ubisoft verspricht weitere Überraschungen im Stream.

Codename Hexe, Invictus und eine Serie

Das Entwicklerteam bei Ubisoft Montreal arbeitet an „Hexe„, welches verspricht, ein düsteres und Story-fokussiertes „Assassin’s Creed“-Erlebnis zu werden. Es spielt in einer prägenden historischen Epoche der Geschichte spielt. Mehr kann Jean Guesdon zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

​Codename Invictus wird parallel zu Hexe bei Ubisoft Montreal entwickelt. Das PvP-Multiplayer-Projekt von Assassin’s Creed ist ein neuer Ansatz für den Multiplayer-Modus der Reihe, doch etwas anders, als Gerüchte vermuten lassen. Invictus verfolgt einen Test- und Lernansatz und stellt das Feedback der SpielerInnen in den Mittelpunkt seiner Entwicklung. Man möchte hier vor allen Dingen die Vielfalt an Spielerlebnissen innerhalb des „Assassin’s Creed“‑Universums ausbauen.

Darüber hinaus arbeitet man derzeit an mehreren weiteren Projekten, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, darunter auch weiterhin das östlich angehauchte Assassin’s Creed Jade. Zudem wird geprüft, den Koop‑Modus künftig wieder in die Reihe zu integrieren.

Außerdem angekündigt wurde eine ​“Assassin’s Creed“-Live-Action-Serie. Neuigkeiten hierüber sollen bald folgen. Zum Abschluss gibt es in dem Update, das auch via Blogbeitrag kommuniziert wurde, eine Bestätigung durch die Blume.

„Gerüchte, die sich um Assassin’s Creed ranken, sind nichts Neues, trotzdem sei nochmals gesagt: „Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.“ Nun, außer in diesem Fall, manches Geflüster hat eben mehr Wind in den Segeln. Haltet eure Fernrohre auf den Horizont gerichtet“, heißt es. Das folgende Bild bestätigt: Assassin’s Creed: Black Flag RESYNCED, die viel zitierte Neuauflage von Black Flag.

RESYNCED:

Das Video:

via Gematsu, PR, Bildmaterial: Ubisoft