Ein Launch-Line-up-Game der Switch 2 ist plötzlich auch für Xbox und PCs erhältlich

Nintendo-Fans erinnert sich sicherlich sehr gut an die Launch-Line-ups ihrer Konsolen. Ob es Pilotwings Resort für Nintendo 3DS war, Luigi’s Mansion für den GameCube oder Super Mario World für das SNES. Auch Spiele von Drittherstellern bleiben in Erinnerung – denn es gibt schlicht nicht viele zum Launch.

Einer der Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 war Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster. Und dieses Spiel findet jetzt überraschend seinen Weg auf weitere Plattformen. Square Enix und Entwickler Cattle Call haben Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster für Xbox Series sowie PC veröffentlicht. Ob und wann allerdings eine PS5-Version kommen könnte, wurde nicht genannt.

Damit ist Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster bereits das zweite Spiel innerhalb kurzer Zeit, das den Schritt von der „Switch 2“-Konsolenexklusivität auf andere Plattformen macht. Erst vor wenigen Tagen wurde auch angekündigt, dass Story of Seasons: Grand Bazaar für weitere Systeme erscheinen wird.

Neben der neuen Veröffentlichung hat Square Enix außerdem eine weitere Zahl bekannt gegeben: Die gesamte Bravely-Reihe hat weltweit inzwischen über vier Millionen Einheiten verkauft.

Das erwartet euch

Das HD-Remaster bringt den ersten Teil der Reihe in überarbeiteter Form zurück. Spieler begleiten erneut die Krieger des Lichts, die sich auf eine Reise begeben, um die Kristalle zu erwecken. Das Kampfsystem setzt weiterhin auf die bekannten „Brave“- und „Default“-Befehle, die strategische Entscheidungen im Kampf ermöglichen.

Dazu kommen über 20 verschiedene Jobs, moderne Komfortfunktionen, eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie neue Minispiele. Passend zur Veröffentlichung wurde außerdem ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Square Enix, Cattle Call