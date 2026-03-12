„Der System-Seller, den sie gebraucht haben“ – Pokémon Pokopia legt erste Zahlen vor

Pokémon Pokopia sorgt derzeit für enormen Gesprächsstoff in der Gaming-Community und offenbar auch für starke Verkaufszahlen – und zwar nicht nur, was Software angeht. Laut Branchenanalyst Daniel Ahmad, Director of Research & Insights bei Niko Partners, entwickelt sich der Titel zu einem echten Erfolg für Nintendo.

Ahmad erklärte, dass die vorliegenden Marktdaten darauf hindeuten, dass Pokémon Pokopia ein Hit für Nintendo sei. Viele Händler seien vom Erfolg des Spiels überrascht worden, was vielerorts zu ausverkauften Beständen geführt habe. Gleichzeitig wird eine rekordverdächtige Nachfrage im digitalen Verkauf beobachtet.

Auch bei der Hardware scheint sich der Erfolg bemerkbar zu machen. Laut Ahmad ist bei verschiedenen Händlern ein spürbarer Anstieg der Verkäufe der Nintendo Switch 2 zu erkennen. Für ihn deutet vieles darauf hin, dass Pokémon Pokopia der „System-Seller“ sein könnte, den Nintendo im ersten Halbjahr 2026 gebraucht hat.

Erste offizielle Zahlen untermauern das

Die ersten offiziellen Zahlen untermauern das. The Pokémon Company gab heute bekannt, dass sich „Pokopia“ an den ersten vier Verkaufstagen weltweit 2,2 Millionen Mal verkauft habe. Diese Zahl umfasse digitale und physische Einheiten. Allein eine Million entfalle dabei auf Japan. Erste konkrete Hardware-Zahlen für die vergangene Woche erwarten uns in den nächsten Stunden von der Famitsu.

Zahlen gibt es auch von der Börse. Die sind bekanntlich nicht immer rational, aber: Schon zu Beginn der Woche stieg der Nintendo-Kurs um 15 Prozent, wie Bloomberg und VGC berichten. Das wird dem Erfolg von Pokopia zugeschrieben. Analyst Hideki Yasuda von Toyo Securities erklärte, das Spiel sei ein Geheimtipp gewesen und unter Radar gelaufen. Die unerwartete Popularität habe es zu einer „positiven Entwicklung“ für Nintendo gemacht.

Jefferies-Analyst Atul Goyal pflichtet bei: Pokopia verleihe der Switch 2 eine neue Dynamik und würde auch helfen, den „Gegenwind durch Speicherkosten“ auszugleichen, der den Aktienkurs zahlreicher Unternehmen plage.

In der Rolle eines Ditto

Ihr schlüpft in die Rolle eines Ditto, das sich in einen Menschen verwandelt hat. Ihr baut gemeinsam mit verschiedenen Pokémon eure eigene kleine Stadt auf und gestaltet ein persönliches Pokémon-Paradies, während ihr erfahrt, was in der Welt passiert ist.

Neben dem Sammeln von Materialien und dem Bau von Möbeln könnt ihr auch das Aussehen eurer Figur anpassen und die Umgebung individuell gestalten. Wie der Titel in unserem internen Testlabor abgeschnitten hat, erfahrt ihr übrigens in der passenden Review.

via Go Nintendo, Pressemeldung, VGC, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo