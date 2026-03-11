Die Neuauflage Ys Memoire erscheint im April für Nintendo Switch und auch physisch

Marvelous Europe hat die Veröffentlichung von Ys Memoire: Revelations in Celceta für Nintendo Switch auf den 28. April 2026 datiert. Es handelt sich dabei um eine neue Portierung von Ys: Memoires of Celceta, die ursprünglich im Mai letzten Jahres in Japan erschienen ist.

Das Original wiederum wurde einst für PS4, Steam und PS Vita veröffentlicht. Das Spiel erzählt Ereignisse, die nach Ys X: Nordics angesiedelt sind und legt den Grundstein für Gameplay-Systeme, die Serienfans ab Ys VIII: Lacrimosa of Dana kennen und lieben gelernt haben.

Die Neuauflage bietet neben dem originalen Soundtrack auch eine neu arrangierte Untermalung. Marvelous wird eine physische Standardedition für 39,99 Euro in Europa veröffentlichen, während die digitale Version 29,99 Euro kostet. Die physische Switch-Version könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Die Geschichte rund um Adol Christin entführt Fans in eine gefährliche Welt voller Intrigen und herausfordernder Landschaften, die erkundet und kartiert werden wollen. Mit dem besonderen Tag-Team-System lassen sich Kämpfe flexibel gestalten, wobei Gefährten im Verlauf neue Fähigkeiten erlernen können, die taktische Vorteile im Kampf gegen mächtige Gegner bringen.

Bildmaterial: Ys Memoire: Revelations in Celceta, Marvelous, XSEED Games, Falcom