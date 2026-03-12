Digimon Story: Time Stranger erhält mit dem dritten DLC eine neue Episode und mehr

Nach der Ankündigung von Digimon Story: Time Stranger für Switch und Nintendo Switch 2 geht Bandai Namco wieder zum DLC-Programm über. Der lange geplante dritte DLC zum Spiel ist seit heute erhältlich.

„Zusätzliches Digimon & Episodenpaket 3: Anti-ParadoX“ fügt eine weitere, „komplett neue Episode hinzu, die losgelöst von der Hauptstory verläuft und die Spielenden auf eine Reise rund um Asuna Shiroki und Monica Simmons mitnimmt.“

Im Mittelpunkt der Episode stehen neue freischaltbare Digivolution-Pfade für fünf Mega-Digimon: Omnimon (X-Antikörper), Jesmon (X-Antikörper), Magnamon (X-Antikörper), Gallantmon (X-Antikörper) und UlforceVeedramon (X-Antikörper). Ein neuer Trailer gibt Einblicke.

Digimon Story: Time Stranger ist für PlayStation 5, Xbox Series, und PCs via Steam verfügbar. Und im Juli auch für die Switch 2, wo ihr „Time Stranger“ mit 60 fps im Performance Mode und 4K sowie HDR im Quality Mode spielen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision