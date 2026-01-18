Das war … Kalenderwoche 3/2026

KI, Scalper und ein exklusiver Fehlschuss sorgten für einigen Gesprächsbedarf in den letzten Tagen. Zusätzlich trudeln auch so langsam wieder Neuankündigungen ein! Nach dem Block mit allen spannenden Videos der Woche haben wir dann auch noch ein neues Preview sowie eine Musik-Kolumne für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

KI ist ein richtiges Dauerbrenner-Thema und die Meinungen gehen recht weit auseinander. Der Director von Stellar Blade (PS5, PC) sieht die Technologie als unverzichtbar an. Nur so könne man gegen die globale Konkurrenz bestehen.

Wenn LEGO und Pokémon zusammenspannen und es dann auch noch eine limitierte Gratisbeigabe gibt, dann sind Scalper natürlich nicht weit. Da wird aus gratis schnell mal ein hübsches Sümmchen.

Mit Code Violet (PS5) gibt es im neuen Jahr schon einen Exklusivtitel. Dieser kommt jedoch so gar nicht gut an, die Reviews sprechen eine eindeutige Sprache. Fans von Dino Crisis hätten wohl Besseres verdient gehabt.

In den letzten Tagen durften wir einige spannende Neuankündigungen verzeichnen. Level-5 geht mit Inazuma Eleven: Cross (Mobil) den Free-to-play-Weg. Auch eine digitale Version des Kartenspiels ist mit Weiß Schwarz Online (Switch, PC) unterwegs. Eine interessante Mischung aus Anime und Fabrikbau ist das Ein-Mann-Projekt moorestech (PC). Bei Farming Camp (PS5, Switch, Xbox Series, PC) wird es gemütlich, wobei eine Bauernhof-Simulation auf ein Ferien-Camp trifft. Auf eine Selbstfindungsreise will euch hingegen The Recipe for Life: A Journey Through Silent Apocalypses (PC) mitnehmen, es handelt sich hier um eine Horror-Visual-Novel. Bei Deadhaus Sonata (PC) handelt es sich schließlich noch um ein storybasiertes Action-RPG mit Koop-Modus.

Zu Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) wurde ein neues Showcase ausgestrahlt, welches das unterschiedliche Gameplay des Protagonisten-Duos präsentierte. Bei Compile Heart entsteht ein neues School-RPG, noch im Januar folgt die konkrete Enthüllung. Im Endspurt legte Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) noch den Übersichtstrailer sowie die nächste Charaktervorstellung vor. Ebenfalls kurz bevor steht mit My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) ein weiterer Titel von Bandai Namco, hier gibt es den Eröffnungsfilm. Auch gewährte man einem weiteren Charakter aus Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) die Bühne, konkret Laphicet.

Ab sofort im Westen verfügbar ist das Deckbuilding-Game Heart of Crown (Switch, PC) mit royalen Anleihen. Das mit Spannung erwartete Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) steht nun endlich in der nächsten Woche an. Zunächst in den dritten Beta-Test geht Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) im Februar. Einen zeitnahen Termin erhalten hat der 8bit-Sidescroller Lovish (PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Ins Launch-Jahr eingebogen ist The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC) mit einem Special.

Eine kurvenreiche Geschichte hat das rundenbasierte Cross Reverie (PC) hinter sich, vor zehn Jahren ging einst eine Kickstarter-Kampagne schief. In wenigen Tagen gibt es bei Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) neue Inhalte. Eine ungewöhnliche Geschichte gibt es bei The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC), denn das Spiel ist ab sofort zwei Spiele. Den 35. Geburtstag feiern darf in diesem Jahr Sonic the Hedgehog, dies mit einem umfangreichen Programm. Zum Schluss haben wir noch das kommende Kartenspiel Palworld Official Card Game für euch.

Kurz vor der Veröffentlichung hatten wir von JPGAMES die Gelegenheit, My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) bereits anzuspielen. Der Anime-Arena-Fighter hat uns dabei schon mal gut gefallen und machte Lust auf das finale Spiel.

In einer neuen Kolumne haben wir uns mit der Musik aus Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) befasst. Die verwendeten Genres sind dabei äußerst vielfältig, wie ihr in unserem Artikel sehen könnt.