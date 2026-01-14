Tales of Berseria Remastered stellt euch den tragischen Laphicet im neuen Trailer vor

Nach unserer Liste der Neuerscheinungen für den Januar richtet sich auch schon langsam der Blick gen Februar, zumindest für die Marketing-Abteilungen. Im Februar erscheint Tales of Berseria Remastered und Bandai Namco macht sich jetzt auf, daran zu erinnern.

Bei JRPGs immer relativ naheliegend: Charakter-Trailer. Protagonistin Velvet machte vor einigen Tagen den Anfang, heute schob Bandai Namco nun ein Video für Laphicet nach. „Ein kleiner Junge, der zu einer nicht-menschlichen Rasse namens „Malakhim“ gehört. Seit seiner Geburt lebt er ohne Namen und dient lediglich als Werkzeug zum Ausüben von Artes“, so die Beschreibung.

Die Verbindung zu Velvet ist eine ganz besondere, aber das werdet ihr in Tales of Berseria Remastered noch sehen, falls ihr es nicht schon gespielt habt. Fans doch, dürft ihr euch über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.