Jetzt geht’s ganz schnell: Da kommt schon das nächste „Inazuma Eleven“-Abenteuer

Wie lange haben Fans doch auf Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße gewartet. Genau genommen fast zehn Jahre, denn erstmals angekündigt wurde das Spiel 2016. Nach etlichen Verschiebungen ist es nun erhältlich und kommt trotz schwieriger Entwicklung und fehlenden Reviews bestens bei den Fans an.

Auf das nächste „Inazuma Eleven“ müssen diese Fans voraussichtlich nicht so lange warten. Während des heutigen „INA-DAI“-Livestreams zu Inazuma Eleven kündigte Level-5 etwas überraschend Inazuma Eleven: Cross an. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.

Das neue Spiel erscheint für iOS- und Android-Geräte und wird kostenlos herunterladbar sein. Finanziert wird das Abenteuer (für Level-5) mit In-App-Käufen, die auf Items basieren sollen. Die Anmeldung für einen ersten Betatest ist bereits eröffnet, aber nur Japanern zugänglich. 20.000 Fans sollen zugelassen werden.

„Cross“ wird eine eigenständige Geschichte und einen neuen Protagonisten bieten. Wie in „Helden der Siegesstraße“ schlüpft ihr in die Rolle eines Trainers und baut euer Team auf. Teambuilding, Strategien und Spiele stehen auf dem Plan. Ihr steuert die Spieler dabei nicht selbst, sondern agiert als Trainer.

Die Steuerung soll natürlich speziell auf Smartphones angepasst sein, intuitiv und befehlsbasiert werden. Auch kurze Spielsitzungen sollen, passend zu den Gegebenheiten der Plattformen, möglich sein.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Cross, Level-5, Aiming