„Praktisch völlig unterschiedliche Spiele“ – Resident Evil Requiem stellt Gameplay im Detail vor

Am späten Abend hat Capcom in einem weiteren Resident Evil Showcase neues Gameplay zu Resident Evil Requiem veröffentlicht und neue Details zur Story geteilt. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026.

Wir wussten schon vorher: „Die FBI-Analystin Grace Ashcroft und der legendäre DSO-Agent Leon Kennedy sind die beiden ProtagonistInnen von Resident Evil Requiem und bieten den Spielenden eine einzigartige Kombination aus todesmutiger Action und spannungsgeladenem Survival-Horror.“

Beide sind sowohl in der Ego-Perspektive als auch in der klassischen Third-Person-Perspektive spielbar, jederzeit kann während des Spielens zwischen den Perspektiven gewechselt werden. Diesmal geht es im Detail um die unterschiedlichen Spielweisen der Helden.

Leon ist der gewohnt erfahrene Nahkämpfer und im Umgang mit Schusswaffen vertraut. Dazu kommt eine neue Axt. Grace verkörpert den Horror- und Angst-Abschnitt des Spiels. Begrenzte Ressourcen und kritische Entscheidungen begleiten euch.

Director Koshi Nakanishi geht so weit, die Abschnitte mit Leon und Grace „praktisch völlig unterschiedliche Spiele“ zu nennen. Graces Rolle vergleicht er mit Resident Evil 2 und 7: der Horror-Aspekt steht im Mittelpunkt. Leon sei eher Resident Evil 4: actiongeladen. Zusammen soll es alle bisherigen „Resident Evil“-Erlebnisse übertreffen.

Darüber hinaus geht es in der Präsentation um die Zombies und ihr Verhalten, um Schwierigkeitsgrade und die bereits erwähnten Kamera-Optionen, neues Merchandise, ein Konzert und um verschiedene, begleitende Kooperationen unter anderem mit Porsche. Jene mit Nintendo, der bekanntlich ein Grace-amiibo entspringt, spielte allerdings keine Rolle. Er erscheint erst im Sommer, Details sollen folgen.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Handelsversionen findet ihr bei Amazon*. Teuer, aber auf jeden Fall günstiger als ein Porsche Cayenne Turbo GT: der Pro Controller zu Requiem für Switch 2, den ihr ebenfalls bei Amazon* vorbestellen könnt.

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom