„Dragon Ball“-Spiel erhält zum sechsten Geburtstag den vielleicht letzten DLC

One Piece und Dragon Ball streiten weiter darum, welche Marke es schafft, ein möglichst altes Spiel weiter mit neuen DLC-Inhalten zu versorgen. Das im März 2020 veröffentlichte One Piece: Pirate Warriors 4 erhält am 22. Januar 2026 ein neues DLC-Paket mit spielbaren Charakteren.

Dragon Ball Z: Kakarot steht dem aber in nichts nach. Das im Januar 2020 erstmals veröffentlichte Action-RPG wird in diesem Monat bereits sechs Jahre alt und erhält pünktlich zum Geburtstag ebenfalls neue Inhalte. Darüber hinaus kann „Kakarot“ einen beachtlichen Meilenstein feiern.

Über 10 Millionen Einheiten wurden nämlich bislang verkauft, wie Bandai Namco mit einem neuen Trailer bekannt gibt. Das Video verrät uns am Ende darüber hinaus, dass der zweite Teil des DLC „Abenteuer im Reich der Dämonen“ am 15. Januar 2026 erscheint.

Der erste Teil des Story-DLC erschien bereits im Sommer 2025. Das neue Abenteuer basiert auf dem Anime Dragon Ball DAIMA und erweitert das Hauptspiel um eine weitere Geschichte rund um Son-Goku. Damals hatte Bandai Namco auch eine neue „DAIMA Edition“ des Spiels veröffentlicht, die für Switch und PS5* auch physisch erschienen ist.

Zur Feier des neuen DLC und der 10 Millionen gibt Bandai Namco bekannt, dass Dragon Ball Z: Kakarot aktuell auch zu reduzierten Preisen in den digitalen Stores angeboten wird. Eine native „Switch 2“-Version gibt es übrigens noch nicht, aber die alte Switch-Version von „Kakarot“ ist vollständig kompatibel mit der Switch 2.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2