School-RPG mit Persona-DNA: Projekt von Ex-Atlus-Veteranen erregt Aufmerksamkeit

Da ist sie endlich, die nächste große „Persona“-Ankündi… oder zumindest fast. Compile Heart, bekannt unter anderem für Hyperdimension Neptunia, arbeitet aktuell an einem neuen „School-RPG“ – und das gemeinsam mit mehreren ehemaligen Atlus-Schlüsselfiguren. Kein Wunder also, dass bei vielen Fans sofort die Alarmglocken angehen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht Kouji Okada, Mitbegründer von Atlus sowie Miterschaffer von Shin Megami Tensei und Persona. Das Spiel wird sogar als „Kouji Okadas letzte Botschaft an die nächste Generation“ beschrieben – eine Formulierung, die neugierig macht und Erwartungen weckt.

Erste Namen, wenig Gameplay – noch

Neben Okada sind weitere bekannte Ex-Atlus-Namen an Bord: Tadashi Satomi (Persona 1 & 2) kümmert sich um das Szenario, Tsukasa Masuko um die Musik, und das Charakterdesign stammt von Ilya Kuvshinov. Das sind schon jetzt einige Personen, die man nicht ignorieren sollte.

Viel mehr als einen kurzen Teaser gibt es aktuell noch nicht zu sehen, aber das ändert sich bald: Am 29. Januar soll das Spiel offiziell enthüllt werden, oder zumindest sollen mehr Informationen gegeben werden. Ob daraus tatsächlich so etwas wie ein spiritueller Persona-Verwandter wird oder doch einen ganz eigenen Weg geht, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Dieses Projekt sollte man definitiv im Auge behalten.

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Compile Heart