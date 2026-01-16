Bauernhof trifft auf Ferienlager: Neues Cozy-Game verbindet „Coming of Age“ mit Farmleben

Gemütliches Farmleben und Camp-Atmosphäre in einem Spiel? Mit Farming Camp haben SOEDESCO und Innerfire Studios, die Macher von Orange Season ein neues Cozy-Game angekündigt, das Camping-Flair, Farming und eine kleine Coming-of-Age-Geschichte miteinander verbindet.

Erscheinen soll das Ganze für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam – ein Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht. Dafür schon mal einen ersten Trailer, den ihr unten seht.

Ackern, lernen und Freundschaften pflegen

Im Mittelpunkt steht die junge Alessandra. Im Farming Camp lernt sie gemeinsam mit zwei weiteren Nachwuchsfarmern alles, was zum Landleben dazugehört: Felder bestellen, Tiere versorgen, fischen, kochen – und nebenbei auch mit den kleinen und großen Dramen des Camp-Alltags klarkommen.

Spielerisch erwartet euch klassisches Farm-Management, ergänzt durch Teamarbeit und kurze Minispiele. Aufgaben werden verteilt, Punkte gesammelt und Missionen erledigt, um am Ende als bestes Farming-Team aus dem Camp hervorzugehen. Präsentiert wird das Ganze in einer handgezeichneten 2D-Top-Down-Optik.

Unterm Strich wirkt Farming Camp wie ein Spiel für alle, die Stardew-Vibes mögen, aber Lust auf ein etwas anderes Setting haben. Was ist eure vorläufige Meinung?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Farming Camp, SOEDESCO, Innerfire