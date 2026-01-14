Der Director von Stellar Blade empfindet KI als unverzichtbar, um global mitzuhalten

KI ist und bleibt ein umstrittenes Thema – auch in der Welt der Videospielentwicklung. Im Rahmen einer nationalen Pressekonferenz zur südkoreanischen Wirtschaftswachstumsstrategie äußerte sich nun Hyung-tae Kim zum Thema. Der CEO von Shift Up und Director von Stellar Blade empfindet KI als unverzichtbares Werkzeug im globalen Wettbewerb mit großen Konkurrenten, konkret China.
KI unerlässlich, um mitzuhalten
An besagter Pressekonferenz, die unter der Leitung des südkoreanischen Präsidenten stattfand, nahmen hochrangige RegierungsvertreterInnen teil. Kim repräsentierte neben anderen prominenten UnternehmerInnen die Privatwirtschaft.
Kim äußerte sich besorgt über Chinas überwältigenden Vorteil an Arbeitskräften in der heimischen Spieleindustrie und betonte, dass der Einsatz von KI-Technologie unerlässlich sei, um diese Lücke zu schließen. Er erklärte, dass chinesische Spiele mit rund 80 Prozent des Umsatzes von Shift Up aus dem Ausland eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen. „Wir setzen etwa 150 Mitarbeitende für ein einzelnes Spiel ein, China hingegen 1.000 bis 2.000. Uns fehlt die Kapazität, sowohl qualitativ als auch quantitativ mitzuhalten.“
Laut Kim liege die Lösung dieses Problems in der Anwendung von KI. Er argumentiert, dass der weitverbreitete Einsatz von KI nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen wird, da der Wettbewerb mit großen Branchen wie China und den USA nicht nur die Nutzung aller verfügbaren Arbeitskräfte erfordert, sondern auch die Befähigung aller zur KI, sodass „eine Person die Arbeit von 100 Personen erledigen kann“.
Rückenwind gibt es von Hwi-young Chae, Südkoreas Minister für Kultur, Sport und Tourismus. Nach seiner Aussage seien von der Regierung Investitionen für 2026 geplant, um den Wandel hin zum Einsatz von KI-Technologien in großen Spieleunternehmen zu fördern.
via Automaton Media, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up
7 Kommentare
Ich verstehe was du sagen willst. Aber wir haben doch mit vielen Indie Spiele (oder halt andere Studios die nicht auf mega AAA niveau sind) genug Beispiele das man eben nicht mit den großen Mithalten muss um große erfolgreiche Spiele zu erschaffen. Ich Stimme zu das wenn von China irgendwann dann mal mehr hochwertige Spiele kommen die keine Glückspiel sind das der Mark noch umkämpfter wird, aber er ist ja jetzt schon stark umkämpft. Wichtig ist doch das die Spiele gut sind (ist natürlich auch nicht immer ein Erfolgsgarant) und da war Arbeitsstunden/Manpower nie wirklich eine Garantie dafür, wie man auch bei Manchen AAA Studios sieht. Wie du ja schon selbst sagtest gehen diese Aussagen eher um die sorge des Gewinns aber nicht weil sie sonst Pleite gehen oder die Daseinsberechtigung verlieren würden sondern weil sie halt immer und immer mehr gewinn bis ins unendliche haben wollen. Gerade diese Denkweise ist ja eines der großen Probleme unserer heutigen Gesellschaft.
JA als Rettung um den Gewinn zu maximieren. Ich bin mir persönlich natürlich vollkommen in klaren das KI (wahrscheinlich in der schlimmsten Form) kommen wird und ich kann daran auch nichts ändern. Aber was ich ändern kann ist halt was ich unterstütze und was nicht und genau tu ich auch.
Ich glaube, qualitativ hält man wirklich gut mit. Stellar Blade war spielerisch überaus gelungen und ich glaube, ein Nachfolger könnte hier echt noch einiges verbessern.
Trotzdem macht es mir Sorge, dass die KI-Generierung der Qualität des Spiels mehr schadet als dass es ihm nützt. Ich hoffe einfach, dass man hier nicht zu sehr in den kreativen Prozess einschneidet. Wie sie genutzt wird, wird sich zeigen müssen.
Um die Mitarbeiter mache ich mir hingegen tatsächlich keine Sorgen. Das Studio scheint sie wirklich zu schätzen und sie nach einem umsatzstarken Jahr wieder mit Hardware und Zusatzzahlungen belohnt.
Bei aller Kritik, für diesen Ansatz muss ich die Chefetage einfach loben!
https://www.play3.de/2026/01/11/ste…d-boni-belohnt/
Ist leider auch etwas schwierig, weil die Indie Spiele auch nicht an den Bedingungen hängen, den die große Entwickler stemmen müssen. Allein dass Fans da mit zweierlei Maßstäbe messen und Indie Entwickler anders bewerten, als sie AAA Spiele werten würden, sagt schon einiges aus. Die haben aber keine Geldgeber und Aktionäre, die im Hintergrund mit meckern. Die haben kein Entwicklerkollektiv, die bezahlt gehören. Und Zweifelsfall spielen sie das Geld auch nicht ein. Man redet auch immer gerne viel von kleinen Indie Hits, die es groß geschafft haben, lässt dabei aber immer die Leichenberge außenvor, die die Indieszene auch mit hegt. Von Code Violet und dessen Nachfolger werden wir so schnell nichts mehr hören. Alissa ist gnadenlos unter gegangen. Katana Zero hat trotz mega Erfolg immer noch nicht sein (kostenloses) DLC nachliefern können. Und der One Step From Eden Entwickler bastelt seine Spiele als Hobbyprojekt. Ganz zu schweigen von all den anderen Titeln, die irgendwo in der Steamhölle umkommen. Würde mich wundern, wenn viele in der Szene ohne Publisher von ihren Spielen leben könnten und selbst dann ist es ja nur ein endloser Kampf nach dem nächsten Publisher, der das nächste Projekt finanziert.
Davon ganz ab, wurde bereits Schaden auch schon angerichtet. NetEase hat sich in den letzten Jahren einige japanische Entwickler gegaunert, nur um sie nach dem Erfolg von Black Myth Wukong zu entlassen. Da hat ein Geldgeber gesehen, dass in Japan nichts mehr zu holen war und verlegte seine ganze Investition eher nach China. Das ist schon echt bitter und wird sicher auch nicht das letzte mal sein, wo dringend benötigtes Geld von Punkt A zurück gezogen und dann eher nach China verlagert wird.
Ich sehe da eher ein Teufelskreis. Eventuell "kann" man schneller sein, aber wenn das Unternehmen 150 Mitarbeitende einsetzt, dann kann China mit deren "1.000 bis 2.0000" Mitarbeitern dasselbe machen und sind nicht nur früher fertig, eventuell sind auch mehr Games in quantitativer Menge fertig, was dann im Umkehrschluss heißt, dass das Unternehmen mit der höheren Mitarbeiterzahl mehr Produkte produziert mithilfe von KI und auch generell mehr Märkte erschließt sowie überschwämmt während das Unternehmen mit 150 Mitarbeitern 1 Game fertig hat und "China-Unternehmen mit 1.000 bis 2.0000 Mitarbeitern" eventuell 11 Games fertig haben in der Zwischenzeit. Die Nachricht liest sich schon wie das koreanische Klischee, wenn man sich über China beschwert. Man sollte sich eher die Frage stellen, wie die potenziellen Märkte aussehen und die Kaufkraft deiner jeweiligen Zielgruppe bzw. Fangemeinde. Angenommen im Jahr sind nur 10 Kuchenstücke erlaubt, dann ist das Ziel davon als Provider alle 10 von 10 Kuchenstücke anbieten zu können. Du kannst 40 Kuchenstücke anbieten, aber dann bleibst du im Endeffekt auf 30 Stück sitzen, da dein Zielfeld nur 10 Stücke erlaubt. In meinen Augen ist der Ansatz hier fehlerhaft und du hast im Endeffekt Produkte, womit man nichts anfangen kann. Ich kenne das aus der Filmindustrie. So eine Sache hat Hollywood mit Weinstein vollzogen, indem man chinesische Filmrechte gekauft hat, aber diese nie in Übersee veröffentlicht hat, damit es nicht zur Produktdiversifikation innerhalb der selben Produktsparte kommt und der Endkonsument bei seinen "(un)absichtlichen" Lieblingsgenren und Distributanten verbleibt. Es gibt viele Statistiken, die mitteilen wie viele Games der Otto-Normalverbraucher konsumiert. Die meisten Leute haben eine Konsole und holen sich in ein Konsolenzyklus zwischen 8 bis 10 Games und man möchte 1 von den 8 bis 10 Games sein, da man seine Fixkosten sofort tilgen möchte. Statt mit roher Zahl anzugehen, ist es besser sich als "die Praline" zu entwickeln, denn je mehr Ressourcen man anwendet, desto größer ist die Gefahr, dass man auf mehr Kosten sitzen bleibt und dann endet es wie Gambling, wo man immer höher und höher geht, aber man irgendwann entweder die Decke erreicht, oder alles wie ein Kartenhaus einstürzt und das hat man oft genug gesehen in der Industrie in den letzten Jahren. Die Manager können gewinnbringend das Unternehmen verlassen, indem man ein Hostile-Takeover zulässt, oder mithilfe eines Hedge-Fonds zusätzlich profitiert, aber die Leute die im Endeffekt dafür zuständig sind (Designer, inhouse Q&A, Coder, Marketing, Buchhaltung etc.), müssen den Schaden im Endeffekt davontragen und sich was Neues suchen. Ich mein, die großen Publisher machen ein Wettrüsten an Grafik & Co, damit mehr Konkurrenz aus dem Bereich fällt, wenn man jetzt noch "AI im Großen Stil" hinzufügen möchte, was an sich schon teuer ist und einen großen Schaden für die Umwelt hinterlässt, dann haben wir im Endeffekt die 10 großen Game-Entwickler und 1000 Indie-Entwickler, die deren Job nur hobbymäßig machen können, aber keine AA-Entwicklung einfach finanziell tragen können, was dann darauf hinläuft im 'Worst Case, dass es nur eine handvoll von royalen Produkten gibt und der Rest aus Asset-Flips besteht. Ich mein, in der Welt der "Schriftart-Stile" gibt es mittlerweile auch ein Oligopol und das lizenzieren der Schriftarten hat sich über die Jahre verteuern lassen und beträgt mit mehr als 70 % in Relation zu den 10 Jahren davor, was einige Visual Novel Unternehmen zu schaffen macht und deren Output strategisch umdenken müssen. Den das Oligopol kann die Finanzierung zu Gunsten der Oligarchen anpassen, was die, in diesen Fall, Visual Novel Entwickler mittragen müssen und das sich im Endeffekt auf den Endkonsumenten überträgt, wodurch das Produkt im Endeffekt teurer wird und der Otto-Normal Visual Novel Käufer im Endeffekt eine kleinere Kaufkraft besitzt und mehr Visual Novel Entwickler in Bedrängnis bringen kann. Ich finde das Denken von Shift UP schon gefährlich.
Sooo, ich habe viel geschrieben, obwohl ich das nicht wollte. Ich entschuldige mich für meinen Text bzgl. Monopolisierung des Marktes in mittlerweilen sämtlichen Belangen. Ich finde den Ansatz bzw. Mentalität etwas gefährlich und bis zu einen gewissen Grad auch verzweifelt, was ein gefährlicher Pfad sein kann.
Absätze hätten dem Text so gut getan.
Chinesische Firmen sind trotz ihrer enormen Größe wesentlich flexibler. Beispiel MiHoYo: Sie haben aktuell 4 Spiele auf dem Markt, 2 weitere erscheinen dieses Jahr. Dafür haben sie geschätzt eine Personaldecke von ca. 1200 Personen. Wie man sieht, werden die Ressourcen immer wieder hin- und her geschoben, je nachdem, wo sie gerade besonders gebraucht werden. Dadurch ist das Unternehmen einfach extrem flexibel und auch ältere Spiele können gut mit Updates versorgt werden, sodass da der Geldfluss nicht abbricht.
Traditionelle Entwickler gehen üblicherweise mit um die 100 Mitarbeitenden an ein Spiel ran, und wenn es für einen Bereich mal Leerlauf gibt, arbeiten sie im Hintergrund in der Frühphase an einem anderen Game, das aber sofort wieder auf Eis gelegt wird, wenn die Ressourcen für das Hauptspiel gebraucht werden. Das ist einfach extrem ineffizient und riskant, weil ein großes Hauptprojekt das gesamte Studio finanzieren muss.
Die Idee ist jetzt, dass man jetzt in den klassischen Unternehmen die Leerlauf-Phasen mit KI-Unterstützung effizienter nutzt, also in dem Fall ein Spiel wie bisher entwickelt, aber das zweite Spiel im Hintergrund mit KI schneller in einen vorzeigbaren Zustand bringt. Also wenn das Hauptspiel floppt, dass man direkt einen Trailer für das nächste Game hinterherschiebt, um die entstandene Finanzierungslücke zu schließen und eben nicht nur auf einem Bein zu stehen, weil man die Personaldecke nicht hat, weil im Hintergrund kein Mega-Publisher gefühlt endlos Geld und Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Was man da von Tencent und Netease teilweise mitbekommt, ist schon relativ krass.
Dass KI in der Spätphase der Entwicklung eingesetzt wird oder noch mal Kosten oben drauf verursacht, habe ich bislang nicht mitbekommen. Eher im Gegenteil. Das, was man bisher so liest, wirkt eher so, als ob KI in der ersten Hälfte die Entwicklung beschleunigt, damit man recht schnell eine Beta-Version vorzeigen kann. Am Ende werden die meisten KI-generierten Elemente trotzdem noch mal überarbeitet. So wie KI aktuell in der Spieleentwicklung genutzt wird, halte ich es für gut.