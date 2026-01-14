Der Director von Stellar Blade empfindet KI als unverzichtbar, um global mitzuhalten

KI ist und bleibt ein umstrittenes Thema – auch in der Welt der Videospielentwicklung. Im Rahmen einer nationalen Pressekonferenz zur südkoreanischen Wirtschaftswachstumsstrategie äußerte sich nun Hyung-tae Kim zum Thema. Der CEO von Shift Up und Director von Stellar Blade empfindet KI als unverzichtbares Werkzeug im globalen Wettbewerb mit großen Konkurrenten, konkret China.

KI unerlässlich, um mitzuhalten

An besagter Pressekonferenz, die unter der Leitung des südkoreanischen Präsidenten stattfand, nahmen hochrangige RegierungsvertreterInnen teil. Kim repräsentierte neben anderen prominenten UnternehmerInnen die Privatwirtschaft.

Kim äußerte sich besorgt über Chinas überwältigenden Vorteil an Arbeitskräften in der heimischen Spieleindustrie und betonte, dass der Einsatz von KI-Technologie unerlässlich sei, um diese Lücke zu schließen. Er erklärte, dass chinesische Spiele mit rund 80 Prozent des Umsatzes von Shift Up aus dem Ausland eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen. „Wir setzen etwa 150 Mitarbeitende für ein einzelnes Spiel ein, China hingegen 1.000 bis 2.000. Uns fehlt die Kapazität, sowohl qualitativ als auch quantitativ mitzuhalten.“

Laut Kim liege die Lösung dieses Problems in der Anwendung von KI. Er argumentiert, dass der weitverbreitete Einsatz von KI nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen wird, da der Wettbewerb mit großen Branchen wie China und den USA nicht nur die Nutzung aller verfügbaren Arbeitskräfte erfordert, sondern auch die Befähigung aller zur KI, sodass „eine Person die Arbeit von 100 Personen erledigen kann“.

Rückenwind gibt es von Hwi-young Chae, Südkoreas Minister für Kultur, Sport und Tourismus. Nach seiner Aussage seien von der Regierung Investitionen für 2026 geplant, um den Wandel hin zum Einsatz von KI-Technologien in großen Spieleunternehmen zu fördern.

via Automaton Media, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up