The Blood of Dawnwalker von ehemaligen „Witcher 3“-Machern blickt ins neue Jahr

GTA VI hat schon einen konkreten Termin – und trotzdem wird darüber spekuliert, ob Rockstar das Spiel noch einmal verschiebt. Bei Rebel Wolves und Bandai Namco ist man sich hingegen sicher, auch wenn The Blood of Dawnwalker noch ohne konkreten Termin ist.

2026 wird es so weit sein – und das untermauert man in diesen Tagen auch nochmal mit dem „Launch Year Special“ zum Start ins Launchjahr. Pünktlich zum Januar-Vollmond präsentierte ein Video mit weiteren Einblicken zum Action-RPG. Wir sehen zentrale Charaktere und neue Schauplätze.

Bevor das Special mit einem Teaser zum Ende mehr vom Spiel zeigt, gibt es einen Rückblick, eine Videobotschaft der Entwickler und eine Hörprobe zum Main-Theme des Spiels. Es wurde kreiert von Nikola Kolodziejczyk und aufgenommen vom AUKSO Kammerorchester aus Tychy.

Rebel Wolves ist ein erst 2022 gegründetes Studio aus mehreren „CD Projekt RED“-Veteranen, allen voran Konrad Tomaszkiewicz. Er war einer der Directors von The Witcher 3 und versammelt unter anderem Design-Director Daniel Sadowski, Narrative-Director Jakub Szamalek und Art-Director Bartlomiej Gawel um sich, die allesamt an der Witcher-Reihe gearbeitet haben.

Protagonist Coen ist ein Dämmerblut, weder vollständig Mensch noch Vampir. Tagsüber setzt er Schwert und magische Runen ein, während ihm nachts übernatürliche Kräfte zur Verfügung stehen, darunter seine Klauen und die Fähigkeit Schattenschritt, mit der er sich blitzschnell über Dächer bewegen kann.

Das Special:

Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco, Rebel Wolves