Gratisbeigabe mit Beigeschmack: LEGO Pokémon und die Scalper-Problematik

Gestern haben LEGO und The Pokémon Company endlich die ersten offiziellen LEGO-Pokémon-Sets vorgestellt – inklusive Namen, Teilezahlen, Bildern und Preisen. Und genau die sorgen seitdem für ordentlich Gesprächsstoff. Wirklich überraschend ist das nicht: Für das größte Set lässt sich z. B. schon eine neue Nintendo Switch 2 samt Spiel und Zubehör einplanen.

Besonders im Fokus steht die „Kollektion mit den Orden der Kanto-Region (40892)“. Viele hatten gehofft, dass dieses Set frei erhältlich oder zumindest separat über den LEGO-Shop zu bekommen ist. Fehlanzeige: Die Orden gibt es ausschließlich als Gift with Purchase (GWP) zum großen 650-Euro-Set* (72153) dazu.

Für LEGO nichts Ungewöhnliches – GWPs sind seit Jahren Teil des Systems. Entsprechend landet so etwas schnell auf Zweitmarktplätzen, wo Käufer ohne Interesse an GWPs versuchen, den Kauf des Hauptsets zu refinanzieren.

Mondpreise trotz überschaubarem Wert

Genau das passiert jetzt auch hier – allerdings mit ordentlich Übertreibung. Auf eBay werden für die Kanto-Orden aktuell Preise zwischen 190 und 280 Euro aufgerufen. Angebote zur „Vorbestellung“ gibt es auch aus Deutschland. Und ein Blick auf den „Verkauft“-Reiter verrät uns, dass unzählige Auktionen um die 200 Euro herum auch schon an den Bieter gebracht wurden.

Das steht in keinem Verhältnis zum geschätzten Set-Wert von etwa 25 bis 30 Euro, laut StoneWars – zumal die Orden auf Stickern basieren und keine bedruckten Spezialteile enthalten.

Dass die Aktion im LEGO-Shop zeitweise verschwunden ist, heizt die Situation zusätzlich an. Laut LEGO ist das Set nur „für die ersten 6.170 Vorbestellungen“ verfügbar, es ist also offenbar ziemlich streng limitiert. Ob die Gratisbeigabe zum Launch am 27. Februar zurückkehrt, ist aktuell offen.

Zur Einordnung: Neben dem 649,99-Euro-Set mit Bisaflor, Glurak und Turtok* erscheinen auch Pikachu und Pokéball für 199,99 Euro sowie Evoli für 59,99 Euro. Zusätzlich gibt es für LEGO-Insiders ab dem 27. Februar ein Mini-Pokémon-Center für 2.500 Punkte. Alle drei Sets sind zunächst exklusiv im LEGO Onlineshop* erhältlich und bereits vorbestellbar.

Unterm Strich gilt: Wer wegen der Orden liebäugelt, sollte Geduld mitbringen. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Preise nach dem ersten Hype meist wieder einpendeln. Sollte es aber bei der Limitierung bleiben, dann gnade uns Gott …

via VGC (2), Bildmaterial: LEGO