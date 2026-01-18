Arknights: Endfield steht kurz vor dem Launch und schon 35 Millionen Fans freuen sich darauf

Nur noch knapp eine Woche dauert es, bis das lang erwartete Gacha-RPG Arknights: Endfield am 22. Januar veröffentlicht wird. Publisher GRYPHLINE schürt die Vorfreude mit einem Entwickler-Livestream und mehreren neuen Gameplay-Trailern und vermeldet 35 Millionen Voranmeldungen für den neuen Titel.
In Arknights: Endfield übernehmen die SpielerInnen die Rolle des „Endministrators“, der nach einem langen Schlaf erwacht, um die Geschicke von Endfield Industries auf dem Planeten Talos-II zu lenken. Das Spiel kombiniert dabei Erkundung, Basisbau und strategische Echtzeitkämpfe.
Im Gegensatz zum Vorgänger Arknights rücken die „Tower Defense“-Elemente in den Hintergrund, ihren Platz nehmen vor allem die neuen Team-Action-RPG-Elemente ein, die an gägngige andere erfolgreiche Gacha-RPGs erinnern. SpielerInnen steuern ein Team von bis zu vier Operatoren in Third-Person-Ansicht, mit Fokus auf Positionierung, perfekten Ausweichmechaniken, Stagger-Mechaniken, Element-Reaktionen und Skill-Kombos.
Auch grafisch bietet Endfield einiges für ein Free-to-Play-Spiel: Auf Apple-Geräten kommen modernste Grafikfeatures wie Raytracing zum Einsatz, während auf dem PC Features wie native 120 FPS, realistische Umwelteffekte, und DLSS unterstützt werden.
Arknights: Endfield erscheint am 22. Januar 2026 kostenlos für Playstation 5, für PCs mit Launcher und im Epic Games Store sowie iOS und Android. Für Fans, die sich wie bereits 35 Millionen weitere Personen für das Spiel angemeldet haben, gibt es zum Spielstart einige hochwertige In-Game-Belohnungen.
Gutes Zeit Management?
Ich spiel aktuell 3 "große" Gachas (Wuwa,HSR,ZZZ) und 2 Handy Gachas (Nikke,FGO)
Daylie Kram dauert 15 min für alle zusammen, Weekly Kram vielleicht insgesamt ne Std die ich am Mo direkt mache.
Mi,Do,Fr kümmer ich mich meist um Stories sofern bei den großen Gachas nen Patch kommt bzw falls ich up to date bin nutz ich die Tage um dann die Events zu machen.
Sa+So is abgesehen von den Daylies Gacha Pause und Zeit für die Familie.
Zum Artikel: Habs bereits im Enfield Thread geschrieben. Ich werd mir Endfield zum Launch und den 1. Patch anschauen und dann entscheiden ob ich weiter spiele. Das Gacha System ist absolut grauenhaft und gerade mit den Hoyo/Kuro Gachas als große Konkurrenz auf keiner Weise konkurrenzfähig. Der Livestream hat ebenfalls gezeigt das man viel an den Fans vorbei entwickelt. Das man nun die currency für Truhen erhöht ist im Grunde ein Tropfen auf dem heissen Stein und bei dem Banner System setzt man eher auf quantität als auf Qualität was früher oder später wohl extrem nach hinten losgehen wird. Gerade bei dem 1.1 Patch werde ich schauen wie viel Pulls man so im Durchschnitt pro Patch bekommt aber wenn man hier nicht deutlich über der Konkurrenz ist dann wird das Game definitiv wieder Deinstalliert.
Und was ist daran grauenhaft?
Kommt es dir außerdem nur noch aufs Gatcha an?
Endfield ist weitaus mehr als das und nicht so abhãngig von bestimmten Chars oder Builds wie viele andere Gatcha RPGs.
Die Raten sind bekannt. Aber immernoch der gleiche Grund wie schon als das Gacha in CBT1 eingeführt wurde. PITY WIRD NICHT INS NÄCHSTE BANNER ÜBERNOMMEN!! Sprich man pullt am besten gar nicht sofern man nicht 120 Pulls zusammengespart hat und den Banner Charakter garantieren kann weil deine Pulls sonst im Nirvana landen.
Ein weiterer Grund wäre das du pro Patch 3 Banner hast die jeweils etwas mehr als 2 Wochen laufen. Hoyo wird schon seit Jahren dafür kritisiert das sie 2 Banner pro Patch bringen und bei einer Durchschnittlichen Pullzahl von ~100 Pulls pro Patch nichtmal 1 davon garantieren kannst. Was sogar zum Teil verständlich ist wenn man bedenkt das HSR nichtmal 3 Jahre auf dem Markt ist und mittlerweile sogar Genshin überholt hat was die Anzahl der 5* im Spiel angeht und Genshin ist 2 Jahre älter. Mit Endfiemd bekommt man jetzt 3 Charaktäre pro Banner was die maximale Anzahl der Chars recht schnell anwachsen lassen wird. Auch wenn viele die Hoffnung haben das sie schnell auf 2 neue Chars + 1 Rerun umsteigen werden bezweifel ich das doch stark da man bei Endfield zusätzlich noch den Bonus hat auf über 200 Charaktäre vom OG Arknights Roster zugreifen zu können. Ich glaube also nicht daran das mann allzu schnell damit aufhören wird 3 Charaktäre zu bringen.
Gleichzeitig aber auch keine Waffenpulls durch normale Premium currency. Hast du das Glück den Banner charakter früh zu ziehen bekommst du auch keine neue currency für Waffenpulls sofern du nicht weiter in das Banner pullst. Da du deine Pull currency nicht für Waffenpulls ausgeben kannst wirst du es also auch recht schwer haben die Waffe zu ziehen. Es sei denn du gibst echtgeld aus denn aus welchem Grund auch immer kannst du die Echtgeld Währung für Waffentickets umwandeln.
Tatsächlich einer der besten Dinge im Endfields Gacha System.
AUSSCHLIESSLICH für das nächste Banner. Hast du also aus was für einem Grund kein Interesse an dem nächsten Banner Charakter sind diese Pulls mehr oder weniger wertlos.
Dann nenn mir einen. Tatsächlich sind sämtliche großen Gacha CCs die ich verfolge eher negativ eingestellt und da kann ich dir gerne aus dem Stand 10 Stück nennen. Das Endfield Subreddit ist ebenfalls eher semi angetan gerade weil das gesamte Gacha System auch komplett untransparent ist.
Alleine folgendes Bild zeigt doch schon das man nen halben Doktor braucht um das System zu verstehen:
Bei einem Gacha Spiel ist das durchaus ein Hauptgrund warum auch nicht. Die 1.0 Endfield Story könnte generischer nicht sein tut mir leid aber die Story ist eine absolute Abziehschablone die man bereits bei Hoyo und Kuro gesehen hat. Wenn also ein neues Game auf dem Markt kommt muss es für mich also irgendwie ein Sellingpoint haben wenn ich dort schon hunderte Stunden an Zeit investieren soll. Der Basenbau ist ganz nett und zumindest in nem Gacha unique das gebe ich zu aber momentan hast du 2 Basenplätze und wenn du die einmal komplett ausgebaut hast was dann? Abgesehen von auf den nächsten Patch warten. Wenn es mir wirklich rein um den Basenbau gehen würde dann könnt ich auch den PC oder die Konsole anmachen und mir sowas wie Satisfacrory geben wo ein Endfield natürlich in keinster Weise mit konkurrieren könnte. Ich hätte also eine Alternative.
Typisches Glazing weil du natürlich wissen kannst was in 2-3 Patches ist. Zumal die Antwort auch nur bedingt stimmt denn das könnte man auch von jedem aktuellen Gacha behaupten. Keines der Hoyo oder Kuro Gachas braucht sogar die Gacha Mechaniken als solches weil sie mittlerweile alle den Gacha Part von der reinen Story Erfahrung trennen. Gerade ZZZ und WuWa zwingen einen sogar vorgefertigte Storyteams während den Story Quests zu spielen. Wenn es einen also rein um die Storys geht kannst du alle Games ebenfalls unabhängig davon spielen.
Hab mal ein Video zum Gatcha im vorherigem Post hinzugefügt. Pity(80) wird tatsächlich übernommen(also wenn man noch höchstens bei 79 ist), aber Guarantee(120) nicht. Auch bekommt man 10 Free Pulls bei 30 Pulls für das aktuelle Banner bei dem du ziehst(soll sogar für Pity zählen, aber nicht für Guarantee). Bei 60 Pulls dann das Dosie für 10 Pulls auf das nächste Banner.
Er hat das Gatcha hiermal genau erklärt, wie es in der Beta 2 war und was im letzten Livestream gesagt wurde. Auf die einfachste Weise(viele sollen es wohl komplizierter darstellen als es ist).
Kurz: Es ist eigentlich überall besser als Wuwa/Genshin, AUßER vielleicht bei dem was du schon sagtest mit den 3 Chars aufeinmal und das evtl viel mehr Charaktere kommen und zu ziehen sind. Das kann gut oder schlecht, sein - je nachdem ob man alle Charaktere haben will oder nur bestimmte und den Rest lässt man links liegen.
Ich freue mich jedenfalls richtig auf Endfield. Aber nicht unwissend, was da kommt - sondern ich habe mir echt schon zuviel angeschaut(allerdings möglichst Story Spoiler gemieden). Das Spiel ist, wie es auch schon oft hiermit verglichen wurde, wie Xenoblade Chronicles 1/3, nur eben dass man die Welt hier selbst kollonisieren und industrialisieren muss und die Kämpfe etwas mehr ausufern, was "Reaktionen" angeht, es also nochj mehr Möglichkeiten gibt den Gegner zu manipulieren. Die Story ist extrem Slow Burn und kämpft deshalb zurzeit oft mit Vorurteilen von den Beta Spielern. Einige finden sie mittelmäßig, andere gut. Das Writing und die Athmo sind grandios, aber es ist nicht so eine wilde Emotions-Achterbahn wie ein Xenoblade. Man geht davon aus, dass es ähnlich wie in Wuwa wird, zu Anfang lange noch unspektakulär, aber mit der Zeit bombastisch wo sich dann irgendwann alles zusammenfügt. Potential dafür hat es ja, wohl noch mehr als Wuwa.