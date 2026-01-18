Arknights: Endfield steht kurz vor dem Launch und schon 35 Millionen Fans freuen sich darauf

Nur noch knapp eine Woche dauert es, bis das lang erwartete Gacha-RPG Arknights: Endfield am 22. Januar veröffentlicht wird. Publisher GRYPHLINE schürt die Vorfreude mit einem Entwickler-Livestream und mehreren neuen Gameplay-Trailern und vermeldet 35 Millionen Voranmeldungen für den neuen Titel.

In Arknights: Endfield übernehmen die SpielerInnen die Rolle des „Endministrators“, der nach einem langen Schlaf erwacht, um die Geschicke von Endfield Industries auf dem Planeten Talos-II zu lenken. Das Spiel kombiniert dabei Erkundung, Basisbau und strategische Echtzeitkämpfe.

Im Gegensatz zum Vorgänger Arknights rücken die „Tower Defense“-Elemente in den Hintergrund, ihren Platz nehmen vor allem die neuen Team-Action-RPG-Elemente ein, die an gägngige andere erfolgreiche Gacha-RPGs erinnern. SpielerInnen steuern ein Team von bis zu vier Operatoren in Third-Person-Ansicht, mit Fokus auf Positionierung, perfekten Ausweichmechaniken, Stagger-Mechaniken, Element-Reaktionen und Skill-Kombos.

Auch grafisch bietet Endfield einiges für ein Free-to-Play-Spiel: Auf Apple-Geräten kommen modernste Grafikfeatures wie Raytracing zum Einsatz, während auf dem PC Features wie native 120 FPS, realistische Umwelteffekte, und DLSS unterstützt werden.

Arknights: Endfield erscheint am 22. Januar 2026 kostenlos für Playstation 5, für PCs mit Launcher und im Epic Games Store sowie iOS und Android. Für Fans, die sich wie bereits 35 Millionen weitere Personen für das Spiel angemeldet haben, gibt es zum Spielstart einige hochwertige In-Game-Belohnungen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour