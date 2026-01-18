Die Switch 2 knackt den GameCube und Mario Kart World dominiert den Jahresabschluss

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der beiden Wochen vom 29. Dezember 2025 bis zum 11. Januar 2026 liegen vor. Die Famitsu veröffentlicht diese Zahlen nach den Feiertagen kumuliert. Zu beachten gilt also, dass die untenstehende „Top 10“ und die aktuellen Hardware-Charts jeweils zwei Wochen umfassen.

Die neuen Zahlen bedeuten, dass wir vollumfänglich auf das letzte Kalenderjahr in Japan zurückblicken können. Mario Kart World schließt das Jahr mit 2.668.381 verkauften Einheiten im Handel am erfolgreichsten ab. Gesichert über 3 Millionen Verkäufe dürften es mit den digitalen Zahlen in Japan sein. Pokémon-Legenden Z-A geht kumuliert (SW, SW2) mit 2.533.977 Einheiten ins Ziel – zweiter Platz.

Es folgen Monster Hunter Wilds (833.968) und Super Mario Party Jamboree (624.833) und schließlich Dragon Quest I & II HD-2D Remake (567.396) – hier sind also auch zwei Spiele dabei, die zumindest auch für PlayStation (und Xbox) erschienen sind.

Danach geht es mit Spielen für Nintendo-Plattformen weiter, und zwar ausschließlich. Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 ist auf Rang 14 (200.027) der erste weitere Multiplattformtitel, direkt gefolgt von Ghost of Yotei, dem einzigen PlayStation-Exklusivspiel in den Top 15 mit 199.870 Einheiten. Bei Game Data Library findet ihr die Top 15.

Switch 2 knackt den GameCube

Mit den 313.838 weiteren verkauften Einheiten bis zum 11. Januar knackt die Switch 2 den Meilenstein von 4 Millionen Einheiten allein in Japan. Die exakt 4.097.905 Geräte bedeuten außerdem, dass die Switch 2 die Lifetime-Sales des GameCube in Japan schon nach 32 Wochen in den Schatten stellt. Der GameCube brauchte mehr als 5 Jahre, um sich in Japan 4,04 Millionen Mal zu verkaufen.

Keine Konsole hat in Japan schneller die 4-Millionen-Marke erreicht. Nach 32 Verkaufswochen kam der GameBoy Advance dem noch am nächsten, damals standen 3,4 Millionen in den Büchern. Selbst der Welterfolg „Wii“ kam nach 32 Wochen in Japan „nur“ auf 2,9 Millionen.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 92.869 (2.761.250) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 61.588 (294.142) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 52.848 (241.383) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 52.360 (1.056.514) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 47.840 (1.577.663) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 47.712 (472.549) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 24.974 (460.180) [SW2] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 07/24/25) – 23.057 (149.493) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 22.944 (8.334.062) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 18.843 (4.128.035)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 313.838 (4.097.905) Switch Lite – 18.460 (6.822.925) Switch OLED – 16.916 (9.414.838) PS5 Digital – 36.856 (1.154.384) Switch – 10.984 (20.224.740) PlayStation 5 – 6.033 (5.875.458) PlayStation 5 Pro -3.864 (315.121) Xbox X Digital – 149 (24.860) Xbox Series S – 103 (340.464) Xbox Series X -29 (323.884) PlayStation 4 – 25 (7.930.176)

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo