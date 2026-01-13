Als „Pokémon für Erwachsene“ gestartet, bekommt Palworld jetzt auch ein Kartenspiel

Pocketpair hat dieses Jahr viel vor mit der Marke Palworld. Neben Palworld Mobile und dem Ende des Early-Access für Palworld wurde nun auch das Palworld Official Card Game angekündigt – ein offizielles Kartenspiel, das auf Palworld aufbaut. Es wird am 30. Juli in Zusammenarbeit mit Bushiroad veröffentlicht und ist als kompetitives Zwei-Spieler‑Kartenspiel konzipiert.

Das Palworld Official Card Game achtet dabei darauf, viele der Elemente zu nutzen, die das Palworld-Spiel so beliebt und mit über 32 Millionen verkauften Einheiten zu einem echten Pokémon-Konkurrenten machten. Die ersten, wenigen Details zum Kartenspiel gibt es heute.

Laut der offiziellen Website müssen SpielerInnen im Kartenspiel an der Seite ihrer Pal‑Gefährten kämpfen, während sie Ressourcen sammeln und ihre Basen aufbauen. Die Pals besitzen dabei „einzigartige Eigenschaften“, die Spielern zum Sieg verhelfen sollen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden weder Preisinformationen noch spezifische Kartendetails veröffentlicht. Weitere Informationen sollen aber in Kürze auf den Social-Media-Kanälen sowie dem Palworld‑Discord-Kanal folgen.

Pocketpair begibt sich mit der Unterstützung des im Bereich der Sammelkartenspiele erfahrenen Bushiroad weiterhin in Bereiche, die bisher Nintendo mit der Pokémon-Marke belegte. Nach einem Teilsieg gegen Nintendo im Patentstreit gibt sich das Unternehmen weiter selbstbewusst und will die Marke Palworld weiter ausbauen.

Der erste Teaser:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair