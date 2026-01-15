Rundenbasiertes JRPG kehrt 10 Jahre nach glücklosem Kickstarter zurück

Manch ein RPG-Fan wird sich noch blass an Cross Reverie erinnern. Im Juli 2015 startete das kanadische Entwicklerstudio Sinxoft eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres rundenbasierten RPGs. Rund 37.000 Euro wollte man seinerzeit zur Realisierung des Projekts zusammentragen. Am Ende kamen nur etwa 23.600 Euro zusammen – Sinxsoft brach die Kampagne ab.

Rückkehr nach 10 Jahren

Gute zehn Jahre später taucht das von japanischen Rollenspielen inspirierte Projekt nun aber wieder auf. Und zwar mit eigenem Steam-Auftritt und geplanter Veröffentlichung in diesem Jahr. Man verspricht: „Cross Reverie bedient sich an den Größen des Genres, um etwas Neues zu schaffen und ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten, das sich um Charakterentwicklung, taktische Kämpfe und Wiederspielwert dreht.“

Worum gehts? Talesford, eine Insel voller Mythen und Legenden, ist die Heimat der mystischen Alten und des göttlichen Wesens, des Träumers. Alle hundert Jahre findet hier ein uraltes Ritual statt, die Prüfung der Alten. Ausgewählte aus jeder der vier Nationen Xyleras werden zu Prüfungen gerufen, die ihren Mut auf die Probe stellen.

Nur wer sich bewährt, gewinnt die Gunst des Träumers. Und damit die Möglichkeit, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt zu bekommen. Der Haken: Die Prüfung wird von einer finsteren Entität sabotiert, die kurzerhand die Spielregeln verändert.

SpielerInnen sollen die Geschichte von acht ProtagonistInnen erleben, die mehrfach durchgespielt werden kann, inklusiver verschiedener Enden. Es winkt ein „strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem mit Kombinationsangriffen, Elementarschwächen, Spezialangriffen und mehr“, während ihr die Welt und Dungeons aus der Vogelperspektive erkundet. Wie das in Bewegtbild aussieht, könnt Ihr im Demo-Trailer unterhalb des Artikels sehen und voraussichtlich im Februar 2026 selbst ausprobieren.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Cross Reverie, Sinxoft