Bringt eure Prinzessin auf den Thron: Heart of Crown ist ab sofort auch im Westen verfügbar

Das vom japanischen Studio illuCalab entwickelte und von PLAYISM veröffentlichte Heart of Crown ist ab sofort auch im Westen für Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Das Deckbuiding-Game basiert auf dem gleichnamigen, physischen Spiel von FLIPFLOPs.

In dem Deckbuilding-Game schlüpft ihr in die Rolle mächtiger Unterstützer, nachdem der große Kaiser unerwartet verstorben ist und keinen Nachfolger bestimmt hat. Ziel ist es, durch den Aufbau eines effizienten Kartendecks der eigenen Wunschprinzessin auf den vakanten Thron zu verhelfen.

Mit Einnahmen aus eigenen Territorien werden neue Gebiete und Karten erworben, um Ressourcen zu sammeln und schließlich eine der Prinzessinnen zu unterstützen, die jeweils über besondere Fähigkeiten verfügen.

Neben Mehrspielerpartien unterstützt die Steam-Version auch Online-Funktionen mit Ranglisten- und Raum-Matches. Darüber hinaus bietet das Spiel einen Szenario-Modus. In Japan gibt es eine physische Version mit englischen Texten für die Switch, bei PLAYISM oder Play-Asia* werdet ihr fündig.

Bildmaterial: Heart of Crown, Playism, illuCalab