Endspurt für Neverness to Everness: Das „Anime-GTA“ geht in den dritten Beta-Test

Über Neverness to Everness berichteten wir in der Vergangenheit häufiger. Das chaotische „Open-World-Action“-RPG im Anime-Stil erinnert in mehreren Punkten stark an Grand Theft Auto – hier warten Fans ja bekanntlich schon eine Weile auf einen Nachfolger.

Die so hinterlassene Lücke möchten die Hotta Studios und Perfect World Entertainment offenbar für sich nutzen. Der geschlossene „Co-Ex Test“ für Neverness to Everness findet vom 6. bis 20. Februar statt, wie Publisher Perfect World Games und Developer Hotta Studio ankündigten.

​Die Anmeldung zum Test ist über die offizielle Website des Spiels bis zum 23. Januar möglich. Der Test läuft auf PlayStation 5, PCs, iOS und Android und besitzt Voice-Overs auf Englisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch, bietet zudem aber auch deutsche Untertitel.

Dies ist bereits der dritte große Beta-Test (Closed Beta) für Neverness to Everness. Bereits zuvor gab es einen Closed Beta Test in China (November 2024) und den globalen „Containment Test“ im Juli 2025. In der Regel deutet ein dritter Beta-Test darauf hin, dass sich die Entwicklung des Titels dem Ende nähert.

Auch die allgemeine Aktivität der Social-Media-Profile zeigt, dass Perfect World Entertainment bereits stark die Werbetrommel für den Titel rührt. Auf Social Media und Discord gibt es aktuell wöchentlich neue Informationen zum Spiel und dessen Charakteren.

Bislang gibt es jedoch keinen konkreten Veröffentlichungstermin für Neverness to Everness, das für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte erscheinen wird. Wir erwarten jedoch eine zeitnahe Ankündigung.

Der neue Trailer:

via Gematsu, NTE, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio