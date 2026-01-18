Code Vein II stellt euch den unterhaltsamen Zenon Gryfgote im neuen Trailer vor

Nach den Previews und dem umfangreichen Overview-Trailer zu Code Vein II macht Bandai Namco jetzt dort weiter, wo man zuvor aufgehört hatte: mit Charakter-Videos! Im alten Jahr hatten wir zuletzt den Formaeforscher Valentin Voda kennengelernt. Heute ist Zenon Gryfgote an der Reihe.

Auch Zenon, von der Blutlinie von Acedia, ist ein Wiedergänger. Er ist von ungezügelter, intellektueller Neugier und wird als außergewöhnliches Talent beschrieben. Auf jeden Fall scheint er der Unterhalter unter den Wiedergängern zu sein. Nicht umsonst fällt sein Charakter-Trailer wohl doppelt so lang aus wie die letzten.

Im Verlauf des Abenteuers begegnet ihr verschiedenen Wiedergängern, die den Schlüssel zur Rettung der kollabierenden Welt darstellen könnten. Spielende können enge Verbindungen zu den Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten.

Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren. Darüber hinaus helfen einzigartige Waffen und Ausrüstungen.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der neue Trailer:

