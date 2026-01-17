Too Kyo Games macht aus The Hundred Line zwei Spiele und verkauft es fortan auch so

Wer The Hundred Line: Last Defense Academy gespielt hat, weiß um den gewaltigen Umfang von Too Kyo Games‘ Visual-Novel-TRPG-Hybriden. Mit seinen 100 verschiedenen Enden erzielt der Titel eine durchschnittliche Spielzeit von 180 Stunden – das könnten glatt zwei Spiele sein.

Sind es auch, wie der Publisher nun bekannt macht. Für Außenstehende dürfte diese Meldung erstmal seltsam wirken. Für Kenner ergibt es allerdings Sinn. Spoiler voraus!

Nach Ansicht der Entwickler und Publisher umfasst das „erste“ Spiel, die ersten 100 Tage an der Last Defense Academy, während sich das „zweite“ Spiel mit den Ereignissen nach dem 100. Tag befasst. Letzterer Teil entspricht dem New Game + innerhalb der Handlung.

Tatsächlich geht es nach dem Absolvieren der ersten 100 Tage aber erst so richtig zur Sache. Ab diesem Zeitpunkt verzweigt sich die Handlung enorm. Dass das New Game + nicht einfach nur ein New Game + ist, wird von der Designentscheidung unterstrichen, nach der sich der Titelbildschirm ändert und fortan „The Hundred Line 2“ anzeigt.

Um diese große Enthüllung zu feiern, veröffentlichten die Publisher neue Key-Visuals für das „zweite“ Spiel. Es scheint, als würde The Hundred Line: Last Defense Academy von nun an als Bundle mit zwei Spielen vermarktet.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der offizielle Soundtrack zum Spiel (oder besser, den Spielen) mit insgesamt 112 Titeln am 17. Januar auf allen gängigen Streaming-Plattformen erscheint. Eine physische Version mit 88 von Komponist Masafumi Takada persönlich ausgewählten Titeln sowie unveröffentlichten Insert-Songs aus dem Originalspiel wird am 24. April, pünktlich zum ersten Jubiläum des Spiels, erhältlich sein.

Der neue „The Next 100 Days“-Trailer

via Automaton Media, Bildmaterial: The Hundred Line: Last Defense Academy, XSEED Games, Aniplex, Too Kyo Games, Media.Vision