Sonic the Hedgehog: SEGA will das 35. Jubiläum mit einem aufregenden Programm feiern

Man merkt es ihm gar nicht an: Sonic the Hedgehog wird bald 35. Publisher SEGA feiert das 35. Jubiläum von Sonic the Hedgehog mit einem aufwändig gestalteten Trailer – inklusive Material des ersten Sonic-Spiels, das ursprünglich am 21. Juni 1991 auf dem Genesis (Mega Drive) debütierte.

SEGA plant ein „energiegeladenes Programm“ zum Jubiläumsaktivitäten des blauen Rennigels, um das Erbe des Plattformklassikers zu feiern. Dazu gehören digitale Inhalte, die Sonics Entwicklung hervorheben, Fan-Treffen und Community-Events, exklusive Marken- und Einzelhandelspartnerschaften mit limitierter Merchandise-Kollektion, Museums-Pop-ups und Kunstausstellungen, Live-Konzertveranstaltungen sowie ein neuer Podcast.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, gemeinsam mit unseren Fans 35 Jahre unseres geliebten Sonic-Franchise zu feiern“, erklärt Marcella Churchill, Vice President of SEGA/ATLUS Brand Marketing bei SEGA of America. „Dieser Meilenstein spiegelt nicht nur unsere Vergangenheit wider, sondern gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft, in der wir weiterhin innovativ sein und wachsen werden. Wir möchten unsere Community zusammenbringen und all unseren Fans im Laufe des Jahres 2026 unvergessliche Erlebnisse bieten!“

Ein Igel …?

Dabei war es lange nicht klar, ob Sonic wirklich ein Igel werden sollte. Das Team wollte nur ein Spiel entwickeln, das „schneller“ war als Mario Bros., um die Geschwindigkeit des Sega Mega Drive hervorzuheben. Erst nachdem Ideen mit einem Kaninchen und einem Gürteltier verworfen worden waren, entschied man sich für den ikonischen blauen Igel. Seine Stacheln sollten die Angriffslustigkeit zeigen.

35 Jahre später ist Sonic zu einem weltumfassenden Franchise geworden – Videospiele wie Sonic Racing X Shadow Generations, Sonic Racing und Sonic Rumble bilden weiterhin die Basis für Filme, Serien, Merchandise und vieles mehr. Mit welchem Sonic-Spiel uns SEGA uns 2026 bespaßen wird, ist bislang unbekannt, die Gerüchteküche spricht jedoch von einem klassischen Plattformer mit dem Namen „Sonic Eclipse” sowie einem Remake von Sonic Heroes, das von vielen als „letztes gutes 3D-Sonic” bezeichnet wird.

Der Trailer:

via Gematsu, Sonic Fandom, Reddit (2), Bildmaterial: SEGA