Square Enix wird das nächste „Life is Strange“ am kommenden Dienstag enthüllen

Square Enix steht kurz davor, den nächsten Teil der „Life is Strange“-Reihe offiziell zu präsentieren. Die Enthüllung des neuen Spiels ist für Dienstag, den 20. Januar, angesetzt.

Der Reveal findet um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt und kann live über YouTube verfolgt werden. Die Ankündigung wird von dem Teaser-Satz „Separate the real from the rumor.“ begleitet.

Damit befeuert Square Enix gezielt die Spekulationen rund um die Zukunft der beliebten Story-Reihe. Erst vor wenigen Tagen war in Europa eine Altersfreigabe für ein bislang unangekündigtes Life is Strange: Reunion aufgetaucht, ein Hinweis, der nun deutlich an Gewicht gewinnt.

Zuletzt erschien Life is Strange: True Colors im Jahr 2021, gefolgt von Life is Strange: Double Exposure 2024. Ob es sich beim neuesten Teil um eine Fortsetzung, ein Spin-Off oder eine komplett neue Geschichte handelt, wird sich am kommenden Dienstag zeigen.

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games