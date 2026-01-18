Square Enix wird das nächste „Life is Strange“ am kommenden Dienstag enthüllen

Square Enix steht kurz davor, den nächsten Teil der „Life is Strange“-Reihe offiziell zu präsentieren. Die Enthüllung des neuen Spiels ist für Dienstag, den 20. Januar, angesetzt.
Der Reveal findet um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt und kann live über YouTube verfolgt werden. Die Ankündigung wird von dem Teaser-Satz „Separate the real from the rumor.“ begleitet.
Damit befeuert Square Enix gezielt die Spekulationen rund um die Zukunft der beliebten Story-Reihe. Erst vor wenigen Tagen war in Europa eine Altersfreigabe für ein bislang unangekündigtes Life is Strange: Reunion aufgetaucht, ein Hinweis, der nun deutlich an Gewicht gewinnt.
Zuletzt erschien Life is Strange: True Colors im Jahr 2021, gefolgt von Life is Strange: Double Exposure 2024. Ob es sich beim neuesten Teil um eine Fortsetzung, ein Spin-Off oder eine komplett neue Geschichte handelt, wird sich am kommenden Dienstag zeigen.
Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games
3 Kommentare
Da ich im Gegensatz zur letzten news jetzt double Exposure gespielt habe und es mir ziemlich gut gefallen hat, kann ich jetzt auch sagen das ich mich sehr darauf freue. Man kann sich ja schon denken worum es in den Teil gehen wird. Bin echt gespannt wie das ganze Verlaufen wird.
Willkommen im Team, Patrick
Was ich etwas schade finde, ist, dass mir der Titel etwas zu aufgezwungen wirkt, sollte man damit werben, dass
Spoiler anzeigen
Chloe
zurückkehren wird. Klar, es sind Fan Favorites, aber habe das Gefühl, dass für viele nur der Erstling zählt. Life is Strange ist für mich mehr als das und ich gehöre wohl auch zu den wenigen, die den zweiten Teil einen Ticken besser findet, hauptsächlich wegen der auf-der-Flucht Thematik.
True Colors war der schwächste für mich, aber immer noch ein solider Ableger.
Finde es halt etwas schade, wenn dir der Titel Reunion so aufs Auge drückt, um Fans wieder zur Reihe zu ziehen, weil sie evtl. von Double Exposure etwas anderes erwartet hätten, aber nun gut, das ist erstmal Spekulation und bald weiss man mehr.