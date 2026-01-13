Weiß Schwarz Online für Switch und PCs lässt euch bald Kämpfe weltweit austragen

Bushiroad Games, die sich zuletzt an dem letztlich leider recht lieblosen Lizenzspiel Hunter x Hunter: Nen Impact versuchen durften, hat Weiß Schwarz Online für Switch und PC-Steam angekündigt. Das Spiel erscheint im Herbst in zwei Versionen, ratet mal: „Weiß Edition“ und „Schwarz Edition“.

Das Spiel ermöglicht es Spielenden, das Sammelkartenspiel Weiß Schwarz online gegen andere Fans weltweit zu spielen. Es wird auch einen Einzelspielermodus geben, in dem ihr ein Abenteuer erleben könnt, ebenso wie einen Tutorial-Modus für Neueinsteiger.

Das Sammelkartenspiel erschien zuerst 2008 in Japan und erhielt 2013 auch eine englischsprachige Version. Hauptattraktion sind verschiedene Erweiterungen, die Karten und Motive von Lizenzserien wie Attack on Titan, Madoka, Fate Stay Night und anderen Serien bieten.

Genau diese unterschiedlichen Lizenzkarten macht sich das Online-Spiel zu Nutze. Die beiden Editionen bieten natürlich unterschiedliche Karten. So beinhaltet „Weiß Edition“ unter anderem Karten aus The Quintessential Quintuplets und Aogiri, während „Schwarz Edition“ unter anderem auf Touhou Project, Sword Art Online und The Idolmaster zurückgreifen kann.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Weiß Schwarz Online, Bushiroad