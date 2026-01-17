„Legacy of Kain“-Schöpfer und „Eternal Darkness“-Director stellt neues Action-RPG vor

Mit Eternal Darkness: Sanity’s Requiem schufen Denis Dyack und sein ehemaliges Studio Silicon Knights einen Kult-Klassiker für Nintendo GameCube. Nun kehrt Dyack mit neuem Studio und Projekt zurück. Das Debüt der Apocalypse Studios hört auf den Titel Deadhaus Sonata und ist ein kostenfreies, storybasiertes Action-RPG mit Koop-Modus.

Deadhaus Sonata erscheint via Steam und soll zu späterem Zeitpunkt auch für andere Plattformen verfügbar werden. Der Titel markiert Dyacks erstes Spiel seit der Auflösung seines ehemaligen Studios Silicon Knights.

Dyack erschuf Mitte der 90er die „Legacy of Kain“-Serie und später erlangte sein Team Bekanntheit durch die Zusammenarbeit mit Nintendo, die Anfang der 2000er-Jahre zu den beiden von der Kritik gefeierten GameCube-Titeln Eternal Darkness: Sanity’s Requiem und Metal Gear Solid: The Twin Snakes führte.

Nach dem Ende dieser Zusammenarbeit entwickelte Silicon Knights Too Human und X-Men Destiny, bevor das Studio 2014 nach einer Klage von Epic Games wegen Missbrauchs der Unreal Engine 3 Insolvenz anmelden musste. Dyack arbeitete in verschiedenen Studios und versuchte sogar, per Crowdfunding einen spirituellen Nachfolger von Eternal Darkness zu finanzieren, konnte das Projekt aber nie realisieren.

Knüpft an frühes Werk an

Mit Deadhaus Sonata knüpft Dyack nun nicht wie vermutet dort an, wo er zuletzt scheiterte. Stattdessen sei der Titel ein spiritueller Nachfolger von einem von Dyacks frühen Projekten, Blood Omen: Legacy of Kain. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer wechselt bewusst zwischen klassischem „Blood Omen“-Gameplay und aktuellem „Deadhaus Sonata“-Material und zeigt so die Entwicklung von den 2D-Ursprüngen des Originals in der Vogelperspektive hin zur 3D-Action des neuen Titels.

SpielerInnen sollen in die Rolle sieben verschiedener Klassen schlüpfen können. Neben Vampiren und Lichs, stehen Wiedergänger, Geister, Ghule oder auch Banshees bereit. Das Projekt peilt eine Veröffentlichung im Early Access für PC im Jahr 2026 an. Konsolenversionen sollen später folgen. Hier findet ihr schon mal die Steam-Seite.

Deadhaus Sonata im Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Deadhaus Sonata, Apocalypse Studios