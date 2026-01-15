Wenn Fabrikbau auf Anime trifft: Ein-Mann-Projekt moorestech erscheint im August

Das japanische Indie-Studio sakastudio hat mit moorestech ein Spiel angekündigt, das in große Fußstapfen tritt: Es verbindet Fabrikautomation à la Factorio oder Satisfactory mit Anime-Charakteren und einer ernst gemeinten Story.

Aktuell sieht das Ganze allerdings noch … sagen wir: sehr roh aus. Die UI ist eher funktional als hübsch, die Performance wirkt hier und da noch etwas ausbaufähig, und optisch erinnert vieles mehr an ein Tech-Demo.

Fairerweise muss man aber sagen: moorestech ist seit rund fünf Jahren in Entwicklung und soll erst um August 2026 für PC via Steam erscheinen. Zudem wird das Projekt von nur einer einzigen Person entwickelt.

Auf Reddit schreibt der Entwickler dazu: „Ich habe mein factory automation RPG ‚moorestech‘ in den letzten fünf Jahren alleine entwickelt und heute endlich die Steam-Seite gestartet. Nachdem ich meinen vorherigen Job verloren hatte, habe ich die Entwicklung in Vollzeit fortgesetzt.“

Zahnräder, Prinzessin und der Weg nach Hause

Statt Stromkabeln stehen erstmal Zahnräder, Wellen und Drehmoment im Mittelpunkt. Windräder treiben Maschinen an, Übersetzungen müssen stimmen, sonst steht die Produktion still. Dazu arbeitet man sich technologisch von einfachen Mühlen bis hin zu Fusion vor – mit dem Endziel: eine Rakete bauen und zurück nach Hause kommen.

Erzählerisch begleitet euch dabei die exilierte Prinzessin Yori und ihre Begleiter, inklusive Support-KI und einer ziemlich pragmatischen Mitstreiterin mit Geldfokus. Ob die Story am Ende wirklich trägt oder nur nettes Beiwerk bleibt, muss sich zeigen.

Positiv: Das Spiel will Einsteiger mit einem geführten Tutorial abholen, während Genre-Veteranen direkt losbauen dürfen. Dazu kommt ein sehr offenes Modding-Konzept mit öffentlichen Tools und geplantem Workshop-Support. Das wird sich dann in der zweiten Jahreshälfte 2026 zeigen. Was ist eure Meinung dazu?

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: moorestech, sakastudio