Lovish erscheint im Februar und will Fans von klassischen Side-Scrollern abholen

Der japanische Publisher DANGEN Entertainment und Labs Works haben bekannt geben, dass Lovish am 5. Februar 2026 erscheint. Das seitlich scrollende Action-Adventure in 8bit-Optik hat bei Steam bereits eine spielbare Demo. Lovish erscheint am 5. Februar auch für PlayStation, Xbox und Switch.

In Lovish schlüpfen SpielerInnen in die Rolle des verliebten Sir Solomon, der sich durch die Burg des Teufelsfürsten kämpft – natürlich, um die Prinzessin zu retten. Dafür müsst ihr mit ihm allerdings 50 Level meistern, die eine „wilde Mischung aus Kampf, Jump ’n’ Run und Rätseln“ sein sollen.

„Nachdem sie jeden Raum geräumt haben, werden die Spieler mit zufälligen Ereignissen belohnt, bei denen alles passieren kann – von unerwarteten RPG-Kämpfen bis hin zu bizarren Ergebnissen“, heißt es weiter.

Es gibt Pennies zum Einkaufen, aber keine Mikrotransaktionen. Über 100 Charaktere, einige entworfen von Manga-Künstler Ryusuke Mita (Dragon Half) und 20 Songs von Matt Kap, dem Composer hinter Castle in the Darkness erwarten euch. Außerdem soll es „unerwartete Gastcharaktere“ geben!

Der aktuelle Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Lovish, Dangen Entertainment, Labs Works