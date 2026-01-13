Mit The Recipe for Life begebt ihr euch auf Selbstfindungsreise durch die Herzen anderer

Indie-Games können häufiger Themen und Genres aufgreifen, die in Mainstream-Spielen selten vorkommen. Das kleine Indie-Studio Nozori Games scheint sich diese Nischen jedoch gezielt zu suchen. In ihrer neuen Horror-Visual-Novel The Recipe for Life: A Journey Through Silent Apocalypses geht es auf eine Reise – im Camper, auf der Suche nach sich selbst durch die Herzen anderer.

In einer Welt, in der die Farben bereits reduziert und verdunkelt sind, begebt ihr euch in der Rolle eines Reisenden mit einer gebrochenen Seele, dem nur noch das Haus auf vier Rädern geblieben ist. Auf der Reise trefft ihr Menschen, die wie ihr selbst in einen dunklen Abgrund geblickt haben.

Das Werkzeug der Wahl sind Worte und es liegt in eurer Hand, ob der Mensch euch gegenüber seine Geschichte erzählt oder für immer verstummt. Fingerspitzengefühl ist nötig, damit die Melancholie in Hoffnung umschlägt.

Auf eurer emotionalen Rettungsmission dürft ihr euch aber auch selbst nicht aufgeben. Regelmäßiges Kochen, den Stresspegel ausgleichen sowie Körper und Seele im Gleichgewicht halten sind essenziell. Gutes Wohlbefinden hilft, deine Gesprächspartner besser zu verstehen und ruhig weiterzureisen – und am Ende nicht nur euer Ziel, sondern auch eure persönlichen Zutaten fürs Leben zu finden.

Seit 2021 sind die Geschwister Noasaki und Orizori – oder kurz: Nozori – mit ihren Spielen auf Steam und itch.io unterwegs. Hier präsentieren sie ihre Visual Novels mit häufig dunkleren psychologischen Themen. Ihr letztes Spiel, I Hate my Waifu Streamer, schlug ebenfalls in diese Kerbe. Für The Recipe for Life: A Journey Through Silent Apocalypses, das für PC (Steam) erscheinen wird, gibt es aktuell noch kein offizielles Erscheinungsdatum.

