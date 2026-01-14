My Hero Academia: All’s Justice schraubt die Vorfreude mit dem neuen Opening-Trailer hoch

My Hero Academia: All’s Justice steht in den Startlöchern. Nach den Previews in dieser Woche hat Bandai Namco auch noch den „Opening Cinematic Trailer“ nachgeschoben, den ihr unten findet.

Entwickelt wird das neue Spiel von Byking, die auch schon für My Hero One’s Justice und den Free-to-play-Ableger Ultra Rumble, aber zuletzt auch für Jujutsu Kaisen: Cursed Clash verantwortlich waren. Erfahrung im Anime-Fighter-Bereich hat man also genug.

Diesmal will man in einem 3D-Arena-Kampfspiel intensive 3-vs-3-Kämpfe „auf den Platz“ bringen. Eingepackt wird das in die „Finale Schlacht“ zwischen den Helden und den Schurken, die in einem filmischen Story-Modus präsentiert werden soll, in dem ihr Deku und viele bekannte Figuren trefft.

Der neue Trailer stellt am Ende auch eure Optionen zum 6. Februar vor, dem Launchtag des Spiels. Ein Vorbestellerbonus erwartet euch ebenso wie eine Deluxe Edition und eine Ultimate Editio, deren Inhalte ihr in Schaubildern am Ende seht.

Das Opening:

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking