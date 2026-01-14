Code Vein II verrät euch im Overview-Trailer alles, was ihr zum Spiel wissen müsst

In gut zwei Wochen erscheint Code Vein II und Bandai Namco arbeitet kräftig darauf hin. Kürzlich gab es Previews der Presse, auch wir hatten einiges zum Spiel zu sagen. Heute wird unser prall gefülltes Artikel-Archiv zum Spiel um den obligatorischen Overview-Trailer ergänzt.

Nach einer kleinen Einführung in die Lore der Welt und die Story geht es um euch als Protagonisten und eure Begleiter, die Wiedergänger. Bevor ihr durch die Vergangenheit reist und die Welt rettet, gilt es aber erstmal, einen Charakter zu erstellen. Das könnt ihr übrigens mit der Demo jetzt schon machen – und so zum Launch etwas (oder viel) Zeit sparen.

Das Video stellt euch anschließend einige der Biome vor, bevor es einen Exkurs zum Partnersystem gibt. Um die Eigenheiten des Kampfsystems geht es anschließend, bis hin schließlich zu den unterschiedlichen Waffen, Gegnern und Bossen. Am Ende geht es nochmal um die verschiedenen Versionen des Spiels.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der Overview-Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco