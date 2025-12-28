Das war … Kalenderwoche 52/2025

Willkommen zum letzten Wochenrückblick des Jahres! Wie nicht anders zu erwarten, war nicht allzu viel los über die Weihnachtstage. So dominieren eher allgemeine Themen wie KI, Tutorials, Zensur und eine teure Figur. Einige Videos haben wir ebenfalls noch für euch sowie die Spiele des Jahres unseres Teams. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die KI-Kontroverse ist gekommen, um zu bleiben. Davon erfasst wurde auch Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) und hat deswegen nun sogar zwei Awards verloren. Die Industrie sucht offenbar noch nach dem richtigen Umgang.

Mögt ihr Tutorials? Eine innige Liebe dürfte eher selten sein. So gibt es auch unter Entwicklern eine aktuelle Debatte zum Thema. Wann und wie viel muss, darf, sollte sein? Eine Gratwanderung in der Spielentwicklung.

Ein ebenfalls eher unbeliebtes Thema ist Zensur. Dank Sony könnte schon bald KI dabei helfen, in Echtzeit zu zensieren. Zumindest deutet ein neues Patent darauf hin. Mehr Stoff hat der Weihnachtsmann hingegen den Helden aus Dispatch unters Bäumchen gelegt. Bewusstseinsverändernde Zustände erleben dabei jedoch eher die Switch-Spieler, denn für die Nintendo-Veröffentlichung hat man Bikinis angepasst. Ebenfalls ärgerlich: Exist Archive: The Other Side of the Sky von tri-Ace verschwindet bald aus dem PlayStation Store – zumindest in Japan.

Figuren-Sammler wissen, dass die Masterline-Serie sehr teuer ist. Das dürfte auch auf die neu vorgestellte Aerith-Figur zutreffen. Ein Blick auf das Kunstwerk lohnt sich allerdings dennoch.

Neu enthüllt wurde das Survival-Action-RPG Gachiakuta: The Game (PS5, Xbox Series, PC), basierend auf dem Anime. Dem Free-to-play-Modell folgen wird hingegen Bleach Mirrors High (Mobil), welches den Schwung von Rebirth of Souls und Anime mitnehmen will. Früh im neuen Jahr erscheint Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), der Übersichtstrailer steht jedoch schon bereit. Zu Silver Palace (PC) läuft die Anmeldephase zur Beta, falls ihr auf das Fantasy-Open-World-Action-RPG neugierig seid. Schon in den ersten Januar-Tagen könnt ihr euch in Heartopia (PC, Mobil) stürzen, mit entspanntem Mehrspielerkonzept. Erste konkrete Details haben uns zu Taimanin Squad (PC, Mobil) erreicht und Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) sucht Teilnehmer für den wohl finalen Beta-Test.

Wie macht sich die kommende Switch-2-Portierung von Final Fantasy VII Remake Intergrade? Die Technik-Analyse zeigt ein positives Bild. Gewissermaßen den umgekehrten Weg nimmt Front Mission 3: Remake und erscheint auch noch für PlayStation, Xbox und PCs. Einen alten Sega-Klassiker findet ihr ab sofort auf den Pisten von Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC). Mit dem neuen Update von Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) kehren gleich zwei bekannte Charaktere zurück. Bei McDonald’s Japan bekommen derzeit Dragon-Quest-Fans ein passendes Menü serviert, uns bleibt von der Kooperation ein lustiger TV-Spot. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf gelungene Switch-2-Umsetzungen.

Auch in diesem Jahr findet ihr bei JPGAMES zum Jahresabschluss wieder die Spiele des Jahres des Teams und die Most Wanted für das nächste Jahr. Bisher erschienen sind die entsprechenden Listen von Kerona, Marco, Tim, Robert, Kevin und Seb. Besucht uns bis und mit Silvester für weitere Bestenlisten, wir sind noch nicht einmal in der Hälfte!