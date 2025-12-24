Sonic Racing: CrossWorlds holt heute einen Klassiker von 1996 zurück auf die Bühne

Sonic Racing: CrossWorlds erhält heute pünktlich zum Weihnachtsfest ein neues, kostenloses Update. Der „NiGHTS Content Drop“ wird Nights als spielbaren Charakter bieten, dazu gibt es mit dem Dream Sleeper ein passendes Fahrzeug und zusätzlich neue Emotes und Sounds.

Der Fun-Racer ist ursprünglich im September erschienen und konnte schon im Oktober „die erste Million“ vermelden. Von Anfang an gehörten Ausflüge zu anderen Marken dazu, so gab es unter anderem ein „Sonic Prime“-Pack. Aber auch Inhalte zu Mega Man, den Turtles und SpongeBob wurden geliefert.

Nights gehört sicherlich zu den aufregenderen Kollaborationen. Fans des Action-Klassikers wünschen sich schon seit Ewigkeiten eine Fortsetzung, doch über das 1996 zuerst für Sega Saturn veröffentlichte Nights into Dreams und das 2007 für Wii veröffentlichte Nights: Journey of Dreams ging es nie hinaus.

SEGA widmet sich seit einigen Monaten vermehrt seinem breiten Marken-Vermächtnis. Jet Set Radio, Crazy Taxi und Co. werden neu aufgelegt und Gerüchte gibt es auch um weitere, exotischere Marken wie Sakura Wars. Aber NiGHTS spielte hier bislang keine Rolle. An beiden Nights-Spielen war übrigens CrossWorlds-Producer Takashi Iizuka entscheidend beteiligt.

Nights in Sonic Racing:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA