Sony will Games gern in Echtzeit zensieren und die KI-Technologie dazu ist schon patentiert

Ein neues Patent offenbart, dass Sony an einer KI-Technologie arbeitet, um Spiele in Echtzeit altersgerecht zu zensieren und Spielszenen damit „kindgerecht“ zu machen. Dabei sollen die Funktionen ziemlich umfangreich ausfallen.

Retro Handhelds entdeckte die Funktion, die von Sony in einem aktuellen Patent beschrieben wird. Die vorgeschlagene Technik setzt KI ein, um den Bildschirm konstant zu analysieren und wenn nötig auch Inhalte zu verändern.

Besonders für Inhalte via Cloud Gaming wäre ein solcher „Filter“ interessant, denn aktuell würde für eine so aufwändige Inhaltsfilterung noch eine konstante Online-Verbindung benötigt. Lokale KI-Berechnungen in Echtzeit sind in diesem Umfang technisch noch nicht umsetzbar – aber vielleicht ändert sich das bereits mit der Playstation 6.

So könnte die KI beispielsweise in einer besonders brutalen Szene das Blut entfernen oder auch einzelne Bildteile unscharf machen. Auch eine Sprachanalyse soll vorhanden sein, damit Dialoge in Echtzeit von „bösen Wörtern“ befreit werden. Eltern könnten so im Voraus eigene Regeln festlegen, damit die KI genau den gewünschten Inhalt zensiert. Wer leichte Schimpfwörter toleriert, aber bei extremer Gewalt die Grenze zieht, könnte das System entsprechend einrichten.

Hoheit durch Plattformbetreiber?

​Bisherige Inhaltsfilter werden von den Entwicklern und Publishern umgesetzt. Das heißt, sie werden bewusst im Vorhinein implementiert. Mit dem neuen Patent gäbe es für Sony erstmals die Möglichkeit, Spielinhalte im Nachhinein umfassend zu manipulieren. Die KI ist in diesem Punkt deutlich flexibler und anpassungsfähiger.

In der Theorie hat ein solches System auch etwas Gutes. So könnte man beispielsweise beliebte Erwachsenenspiele wie GTA oder Call of Duty im Nachhinein um die Kritikpunkte der Rating-Boards für Alterseinstufungen herausfiltern und so auch für jüngere SpielerInnen zugänglich machen.

Nicht zuletzt hätten Eltern, wenn sie sich denn intensiv damit beschäftigen, ein nützliches Werkzeug, um die Inhalte zu kontrollieren und einzuschränken, die ihre Kinder konsumieren. Kritiker sehen in dem System natürlich auch die Gefahr, dass Inhalte ungewollt eingeschränkt werden oder das System zu sensibel arbeitet. Auch, dass der Plattformbetreiber als solcher die „Hoheit“ über das System hat und die Spiele von Drittherstellern ohne dessen Zustimmung „bearbeitet“, dürften viele Fans als problematisch sehen.

Doch es ist wie mit allen Patenten: Eine Umsetzung ist fraglich. Ein solches Patent kann theoretisch wie beschrieben umgesetzt werden. Oft genug landen die Patente aber auch auf Halde und werden nicht weiter verfolgt.

via Dexerto, Retro Handhelds, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games