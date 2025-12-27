JPGAMES.DE: Tims Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Tim an der Reihe.

Tims Spiele des Jahres Platz 3: Urban Myth Dissolution Center Pixeloptik, unkompliziertes Gameplay und eine gut geschriebene Geschichte. Als Fan von abstrusen Prämissen konnte mich Urban Myth Dissolution Center mit seinem Fokus auf okkulte Legenden und dem wilden Trip in die Social-Media-Landschaft klar überzeugen. Auch wenn das Gameplay ein wenig herausfordernder sein könnte, überzeugt die Adventure-Visual-Novel auch mit Liebe zum Detail, was das Pixel-Art betrifft. Definitiv einen Blick wert! Platz 2: The First Berserker: Khazan Auch wenn man dem Spiel direkt den obligatorischen Souls-like-Stempel aufgedrückt hat, unterscheidet sich The First Berserker: Khazan gerade in Sachen Gameplay doch sehr stark von einem typischen Dark-Souls-Spiel. Die Kämpfe gestalten sich schnell und actiongeladen, Aggressivität und schnelle Reaktionen werden belohnt und geben dem Action-RPG den Spaßfaktor, der es zu meiner Platzierung gebracht hat. Zwar kam ich erst zum Ende des Jahres dazu, einen Blick auf das Spiel zu werfen, allerdings hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt. Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33 Wer hätte es gedacht, ja, auch für mich macht Clair Obscur: Expedition 33 das Rennen um das Game of the Year. Scheinbar brauchte es ein französisches Studio, um Japan zu zeigen, warum JRPGs ihren guten Ruf verdient haben. Nicht nur die aufgepeppten rundenbasierten Kämpfe, die detaillierten Charaktere und die mitreißende Story, sondern auch das Gefühl und die Atmosphäre lassen JRPG-Fans in der Zeit zurückreisen, ohne auf zeitgemäße Technik zu verzichten. Man kann nur hoffen, dass sich japanische Entwickler den Erfolg von Clair Obscur als Beispiel nehmen und ebenso wieder mehr auf ihre Ursprünge blicken werden. Gerade für Fans von JRPGs ist Clair Obscur: Expedition 33 keine Empfehlung, sondern ein Muss! Most Wanted 2026 Hier nun der bekannte, dumme Spruch zum Abschluss. Habe nicht wirklich auf dem Schirm, was mich 2026 erwarten wird, daher harre ich der Dinge, die da kommen. Wahrscheinlich werde ich auch nächstes Jahr wieder drei Spiele finden, die mich auf verschiedenen Ebenen berühren werden, denn die Leidenschaft für Videospiele werde ich auch nächstes Jahr wohl nicht ablegen.

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Shueisha Games, Nexon, Sandfall Interactive