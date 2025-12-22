Bleach-Fans dürfen sich auf ein neues Spiel freuen, an dem Tite Kubo umfangreich beteiligt ist

Bleach Mirrors High heißt das nächste Smartphone-Spiel, das Bandai Namco und Tite Kubo gemeinsam entwickeln. Offiziell angekündigt wurde das Spiel am Wochenende beim Jump Festa 2026. Das Projekt befindet sich noch recht früh in der Entwicklung, wobei weitere Details im Sommer 2026 veröffentlicht werden sollen.

Das Spiel unterscheidet sich in einem Punkt deutlich von seinen Vorgängern, denn im Gegensatz zu einigen der bisherigen Bleach-Videospiele arbeitet diesmal Originalautor Tite Kubo aktiv am Titel mit. Der Mangaka ist nicht nur als Producer beteiligt, sondern arbeitet an der Story und den Charakterdesigns.

In seiner offiziellen Videobotschaft vom 20. Dezember beschreibt Kubo seine Begeisterung für das Projekt, für das er bereits jetzt mehr Zeit und Arbeit investiert hat, als gefordert war. Besonders toll findet er die neuen Charakterdesigns, das schlichte Logo und den Voice-Actor-Cast.

Bleach Mirrors High wird ein Free-to-Play-Modell bieten – man geht deshalb aktuell davon aus, dass das Mobile-Game für Android und iOS auch Gacha-Elemente besitzen wird und regelmäßige Updates mit nach Live-Service-Modell bekommen wird, wie es bereits andere Bleach-Mobile-Spiele zuvor vormachten.

Der Erfolg von „Rebirth of Souls“ sowie Bleach Thousand-Year Blood War Part 4

Die Ankündigung von Mirrors High folgt auf den kommerziellen Erfolg von Bleach: Rebirth of Souls, dem Action-Fighting-Game für Konsolen und PCs. Dazu gibt es eine neue Anime-Serie, Bleach Thousand-Year Blood War Part 4. Sie behandelt die Kapitel 664–686 des Mangas. Dieses Momentum unterstützt Bandai Namcos strategische Entscheidung, in weitere Bleach-Gaming-Projekte zu investieren.

Der erste Trailer:

Die Botschaft von Tite Kubo

via Final Weapon, Screenrant, Anime Corner, Bildmaterial: Bleach Mirrors High, Bandai Namco