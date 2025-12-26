Legt das Weihnachtsgeld zur Seite: Diese Aerith-Figur wird etwa 2.300 Euro kosten

Gab es Geldgeschenke zu Weihnachten? Dann legt die Kohle schon mal zur Seite, falls ihr euch diese Figur leisten wollt. Square Enix hat pünktlich zum Weihnachtsfest eine neue Aerith-Figur der Masterline-Serie angekündigt.

Figurenexperten wissen: das wird teuer. Die Figuren überzeugen durch fein gearbeitete Details, welche die Präzision und das handwerkliche Können von Prime 1 Studio widerspiegeln. Die Details: herausragend. Der Preis: auch.

Die Figur basiert auf Aeriths Design aus Final Fantasy VII Rebirth und kommt im Maßstab 1:4. In diesem Maßstab gibt es von Masterline bereits Figuren zu Cloud, Sephiroth und Zack, die in diesen Tagen in Japan erscheinen. Sie kosten 2.299,00 Euro und aufwärts, weshalb wir davon ausgehen können, dass auch Aerith nicht günstiger sein wird.

Das Video, welches Square Enix heute zur Ankündigung veröffentlicht hat, zeigt Aerith gemeinsam mit der Masterline-Figur von Cloud. Die Zielgruppe wahrscheinlich: spitz. Aber Prime 1 Studio lebt auch nicht von Luft und Liebe, deshalb nehmen wir an, dass auch diese Aerith-Figur gekauft wird.

Das Video:

Bildmaterial: Prime 1 Studio, Square Enix