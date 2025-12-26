Legt das Weihnachtsgeld zur Seite: Diese Aerith-Figur wird etwa 2.300 Euro kosten

Gab es Geldgeschenke zu Weihnachten? Dann legt die Kohle schon mal zur Seite, falls ihr euch diese Figur leisten wollt. Square Enix hat pünktlich zum Weihnachtsfest eine neue Aerith-Figur der Masterline-Serie angekündigt.
Figurenexperten wissen: das wird teuer. Die Figuren überzeugen durch fein gearbeitete Details, welche die Präzision und das handwerkliche Können von Prime 1 Studio widerspiegeln. Die Details: herausragend. Der Preis: auch.
Die Figur basiert auf Aeriths Design aus Final Fantasy VII Rebirth und kommt im Maßstab 1:4. In diesem Maßstab gibt es von Masterline bereits Figuren zu Cloud, Sephiroth und Zack, die in diesen Tagen in Japan erscheinen. Sie kosten 2.299,00 Euro und aufwärts, weshalb wir davon ausgehen können, dass auch Aerith nicht günstiger sein wird.
Das Video, welches Square Enix heute zur Ankündigung veröffentlicht hat, zeigt Aerith gemeinsam mit der Masterline-Figur von Cloud. Die Zielgruppe wahrscheinlich: spitz. Aber Prime 1 Studio lebt auch nicht von Luft und Liebe, deshalb nehmen wir an, dass auch diese Aerith-Figur gekauft wird.
Das Video:
Bildmaterial: Prime 1 Studio, Square Enix
10 Kommentare
Ich würd SE sogar noch zutrauen, zu Final Fantasy VII Re-Part 3 eine Ultra-Collectors-Edition mit solch einer ähnlichen Figur und vll. noch paar Extras (und als Überredungs-Argument noch eins 2 exklusive extra DLCs für tatsächlich interessierte Gamer) für 3.000 bis 4.000€ anzubieten.
Oftmals sind Figuren oder Vergleichbares in Collectors-Editionen, von den Publishern ja mitunter auch dazu gedacht, um Käufer jener Collectors-Editionen erstmal damit anzufixen, damit sich jene Käufer dann eben, im für die Publisher möglichst besten Falle, auch sämtliche weitere Figuren / Vergleichbares jeweiliger Reihe, zu oftmals in Relation sehr hohen Preisen, zu kaufen (denn "jeweils nur Eine Einzige Figur aus jeweiliger Reihe schaut doch nicht wirklich gut aus" oder so in etwa) .
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass deshalb schon die Figuren-Reihe von Remake zu Rebirth gewechselt wurde, um eben so mehr Käufer für die beiden verschiedenen Figuren-Reihen anfixen zu können und somit eben mehr weitere Figuren verkauft zu bekommen.
Sehr schön und detailreich mögen diese größeren Figuren ja sein...
Aber 1. hätte ich nicht So viel Geld Dafür über, um mir solche Figuren leisten zu Wollen...
2. wüsste ich nicht wirklich wo am Besten damit hin, damit es zur möglichst besten Geltung kommt...
Und 3. Hätte ich mehr als genug Geld und geeigneten Platz für Solche Anschaffungen über, dann würde ich sie mir höchstwahrscheinlich dennoch nicht kaufen...
Denn 4. wären mir dann wohl eher 1:1 Figuren (also in Echter Lebensgröße) und mit beweglichen Teilen, Echthaar, Glasaugen, Haut aus Silikon oder Vergleichbarem, usw. usf. etc. pp. viel lieber, die dann aber wohl jeweils mindestens nochmal das 10fache kosten würden, als wohl z.B. Diese hier.
für den preis müsste der charakter aus silikon bestehn und richtige stoffkleidung tragen XD aber für billig plastik reicht da auch ne 110 oder 200 maximal XD
Zu dem Preis bekommt man sie auch als Silikon-Sexpuppe, innen beheitzt, in Lebensgröße und mit Echthaaren. Vielleicht sollte Square seine Zielgruppe überdenken.
Also ich hab mir neulich ein süßes Darumi-Plüschi für 30 Euro vorbestellt, dass superniedlich ist und mit dem ich nachts im Bett kuscheln kann.
Warum zum Geier soll ich mir eine Statue für das circa 77-fache des Preises holen, wenn ich nicht einmal damit schmusen kann?
Das Teil ist ja total nutzlos für mich!
Außerdem ist sie nicht einmal FAST so niedlich wie meine neue Minicake!
Ich meine, SEHT SIE EUCH AN!
SHE SO CUTE!!!
ja genau das wollte ich sagen ich wollte nur nicht hier so genau drauf eingehn XDD