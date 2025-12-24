Bikini-Blockade bei Nintendo: Die Dispatch-Charaktere sind zu freizügig für den US-eShop

Nintendo ist bekannt dafür, bei manchen Themen etwas restriktiver zu sein. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Rideon Japan das Blackjack-RPG Brave x Junction selbst zensiert, damit es im eShop erscheinen kann. Diesmal betreffen die Einschränkungen jedoch nicht ein Spiel, sondern ein Artbook zum Spiel.
Dispatch ist ein Superhelden-Abenteuerspiel von AdHoc Studio, das als „Workplace Comedy“ im alternativen Los Angeles spielt. Die SpielerInnen übernehmen die Rolle des Disponenten Robert Robertson, der nach einem Unfall ein Team aus dysfunktionalen Helden leitet, Einsätze koordiniert und storygetriebene Entscheidungen trifft.
Das Spiel erschien 2025 bereits für PCs und PS5, während die Versionen für Nintendo Switch und Switch 2 kürzlich erst für den 28. Januar 2026 angekündigt wurden. Dispatch und die DLC zum Spiel, zu denen auch ein digitales Artbook gehört, sind jetzt im Nintendo eShop vorbestellbar.
Änderungen des Cover-Artworks
Das originale Cover-Artwork (via The Gamer) des sogenannten „Art and Comics Pack“-DLCs, das ein digitales Artbook mit über 100 Seiten und vier Comics ist, zeigt die chaotische Crew am Pool in lockerer Bademode. Nintendo of America geht das offenbar für zu weit.
Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, zeigt das Originalbild die Charaktere Blonde Blazer, Prism und Malevola in freizügigen Badeanzügen – im amerikanischen Nintendo eShop ist die freizügige Bademode hingegen deutlich stoffreicher. Änderungen, die Nintendo mutmaßlich nicht selbst unternommen hat, aber die entweder verlangt wurde oder gar prophylaktisch von AdHoc Studio vorgenommen wurde.
Blazers Halter-Bikini wurde überarbeitet, um kein Dekolleté zu zeigen, Prisms String-Bikini-Unterteil wurde zu einem normalen, und Malevolas zentrales Träger-Outfit wurde oben bedeckt. Auch Flambaes leicht offene Shorts wurden zugeknöpft. Weitere kleinere Änderungen gibt es ebenfalls an anderen Charakteren.
Der deutsche Nintendo eShop geht dem Thema übrigens einfach aus dem Weg. Die Store-Seite für den „Art and Comics Pack“-DLC bietet einfach gar keine Bebilderung. Der deutsche PlayStation Store zeigt einen Ausschnitt des Originalartworks.
Bildmaterial: Dispatch, AdHoc Studio
Dieses hin und her ist so verwirrend und random bei Nintendo xD Bei Bayonetta wurde noch Platinum gebeten mehr Ausschnitt zu zeigen und die Switch wurde ja regelrecht geflutet mit Spielen, die Sony plötzlich zu anzüglich waren und nun dreht und wendet sich Nintendo wieder in alte Muster zurück xD
Wenn die wenigstens mal einer Linie treu bleiben würden. So kann die doch echt niemand mehr ernst nehmen. xD Und Entwickler haben doch auch keine Ahnung mehr, was sie auf Nintendo Systemen dürfen und was nicht, weil sich das ständig ändert. Das reinste Chaos einfach
Ja, stört mich persönlich jetzt weniger. Sind halt immer Befindlichkeiten und wenn man 3 Leute fragt wird man 5 verschiedene Meinungen bekommen.
An für sich ist die Angst vor nackter Haut ein wenig absurd. Selbst als Kind hat man die Zeig mir deins, dann zeig ich mir deins Nummer ja schon aus reiner Neugier gemacht.
Gleichzeitig würde ich es vermutlich auch nicht begrüßen, wenn der eShop wie PornHub aussehen würde
Da ist man aber gründlich gewesen, so viele Charaktere wie da selbst in irgendwelchen kleinen Details bearbeitet wurden. Ich find's absurd.
War doch vorher schon alles gut verpackt. Ich werde nie verstehen, warum man wegen ein bisschen Freizügigkeit immer so einen Aufriss machen muss (mittlerweile leider ja wieder häufiger), aber es vollkommen okay ist Gegner heutzutage in hochgradigigen Details zerlegen zu können. Wenn das eine kein Problem ist, dürfte es das andere auch nicht sein
Unabhängig davon das mich das Thema hier jetzt nicht trifft persönlich, aber indirekt man ja immer von diesem Zensurwahn betroffen ist und das manch dieser Institutionen einfach nicht sein lassen können in gewissem Masse ihre Macht zu ge/missbrauchen und anderen stets vorschreiben zu wollen, was sie zu sehen und zu denken haben, oder eben auch nicht..
Jugendschutz ist eine Sache.. ne andere ist es, das man auch nicht verlernen darf, mit der Zeit zu gehen und das viele Dinge, heutzutage beim besten Willen nicht mehr so gesellschaftlich verpönt sind, wie das noch vor 30+ Jahren der Fall gewesen sein mag... man aber immer noch von diesen Zensurstellen behandelt wird..als wären diese 30 +Jahre nie vergangen.. weil man sich einfach dort nicht an die heutigen Umstände und Gewohnheiten umstellen will scheinbar.
Diese banale Hexenjagd ja absolut jeder Stelle in einem Bild, die auch nur mehr als gefühlt 1% der Haut einer Person/eines Charakters zeigt in Bereich von Brust und Hüfte, diese umgehend komplett total verhüllen zu müssen, ist einfach unerträglich geworden und geht einfach über das Ziel hinaus.
Bei Gewaltverheerlichung und gewollt stark sexualisierten Bildern kann man das ja noch nachvollziehen... aber doch nicht mehr bei ganz simplen Bikini-Bildern von Personen am Strand..ner absoluten Alltagssituation, die jeder Mensch schon zigfach im Leben gesehen hat exakt genau so, wie auf dem Ursprungsbild dargestellt mitunter, je nach Ort und Art des Strandes.
Das Spiel hat ne Altersfreigabe AB 16 erhalten...behanadelt es hiermit aber, als wäre das Spiel ab 6.... die Zielgruppe, die dieses Spiel und das damit verbundene Bild zu Gesicht kriegen, welcher also unter Garantie schon zig mal in ihrem Leben bis dahin selbst auf nem Strand gewesen sein und haben echte Menschen in Bikinis und ja, auch String-Bikinis gesehen haben, sehen also überhaupt nichts Neues oder Befremdliches hier.
Mit Jugendschutz brauch man hier also beim besten Willen nicht ankommen als Begründung, warum man das Bild zensiert hat, das hat viel mehr hier den typischen Beigechmack von "politische Agenda durchdrücken wollen" um jeden Preis, egal wie absurd die Zensuren sind..Hauptsache es wurde für irgend nem Geldgeber wieder alles politisch "korrekt" grade gerückt