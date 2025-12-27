JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Marco an der Reihe.

Marcos Spiele des Jahres Platz 3: Assassin’s Creed Shadows Das feudale Japan liegt auch in diesem Jahr wieder voll im Trend und neben Ghost of Yōtei erschien mit Assassin’s Creed Shadows auch endlich der lang ersehnte Japan-Ableger der beliebten Assassinen-Reihe. In vielen Punkten recht ähnlich zu Ghost of Tsushima und Ghost of Yōtei, kann sich Assassin’s Creed Shadows dennoch gekonnt von den Genre-Kollegen abgrenzen. Vor allem da hier der Fokus deutlich mehr auf den ausgefeilten und wirklich spaßigen Stealth-Mechaniken liegt. Mit zwei spielbaren Charakteren bietet der Titel auch spielerisch unterschiedliche Möglichkeiten, an die zahlreichen Missionen heranzugehen. Ein episches Abenteuer in einer Zeit, in der das feudale Japan vom Krieg getrieben war und eines meiner absoluten Highlights in diesem Spielejahr. Platz 2: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Die epische Story rund um den Top-Agenten Snake und einen schier unmöglichen Einsatz in der puren und kalten Wildnis konnte mich schon damals zum ursprünglichen Release im Jahre 2005 restlos begeistern. Auch das nun zeitgemäß aufpolierte Remake kann erneut vollstens überzeugen und zeigt eindrucksvoll, dass gut gemachte Remakes durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Wer eines der wohl coolsten Agenten-Abenteuer der Gaming-Welt erleben möchte, ist hier an der absolut richtigen Adresse. Platz 1: Ghost of Yōtei Wie auch schon der Vorgänger Ghost of Tsushima konnte mich Ghost of Yōtei völlig in seinen Bann ziehen und viele Stunden beschäftigen. Die wundervoll und faszinierend umgesetzte Spielwelt mit ihren unzähligen Beschäftigungsmöglichkeiten ist das absolute Highlight des Titels und nur selten wurde das feudale Japan derart immersiv und beeindruckend in Spieleform umgesetzt. Neben den toll geschriebenen Charakteren und den epischen Kämpfen kann vor allem die Story rund um die von blinder Rache getriebene Kriegerin Atsu begeistern. Wahrlich ein Meisterwerk und für mich das Spiel des Jahres. Honorable Mentions

Neben Shinobi: Art of Vengeance und Ninja Gaiden: Ragebound hatte ich auch unglaublich viel Spaß mit dem neuesten Ableger der Metroid-Prime-Reihe, Metroid Prime 4: Beyond, und dem Remake von Ninja Gaiden II. Ein wirklich tolles und vollgepacktes Spielejahr mit etlichen Highlights. Das nächste Jahr darf gerne so weitergehen. Most Wanted 2026 Am meisten freue ich mich im nächsten Jahr auf Titel wie Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero und Onimusha: Way of the Sword. Auch 2026 sieht also vielversprechend aus und ich hoffe, dass die Titel ihren sehr hohen Erwartungen gerecht werden können.

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Ubisoft, Konami, Sony