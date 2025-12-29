JPGAMES.DE: Rubens Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Ruben an der Reihe.

Rubens Spiele des Jahres Platz 3: Lost Records: Bloom & Rage Narrativ hat mich dieses Jahr kein Spiel so sehr in seinen Bann gezogen wie Lost Records. Der erste Teil hat mich durch die vielschichtigen Figuren, das exzellente Schauspiel, das tolle Setting und die nostalgische Stimmung mit Mystery-Touch vollends überzeugt. Das Ende des zweitens Teils hat mich leider etwas ratlos zurückgelassen, weshalb es mir bis heute schwerfällt, ein abschließendes Urteil zu fällen. Platz 2: Clair Obscur: Expedition 33 Das „französische JRPG“ erfährt zu Recht einen riesigen Hype. Die emotionale Geschichte, wenngleich nicht ohne Schwächen, betört durch ihre melancholische Atmosphäre und punktet vor allem durch eine fantastische Präsentation mit ausgezeichneter Musik, Regie, Mimik, Gestik und Vertonung. Auch das rundenbasierte Kampfsystem ist angenehm fordernd und bietet vielseitige Möglichkeiten – die in ihrer Komplexität manchmal jedoch etwas erschlagen. Zudem besitzt das Spiel eine ganz eigene Identität, was in der heutigen Zeit ein Segen ist. Platz 1: Blue Prince Obwohl ich sonst kein großer Fan von Puzzle-Spielen bin, hat mich Blue Prince nach einer Weile voll in seinen Bann geschlagen. Die Roguelite-Elemente harmonieren wunderbar mit der Idee eines mit Rätseln gespickten Hauses, und sowohl spielerisch als auch narrativ stecken so unglaublich viele Details in diesem Spiel. Es macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern entfaltet auch eine sehr einnehmende Atmosphäre. Einmal habe ich es mit meiner Freundin gespielt und einmal einem guten Freund zugesehen – in beiden Fällen war es ein absolutes Highlight! Große Empfehlung auch für Genrefremde! Honorable Mentions

Once Upon a Katamari ist genau das Sequel, das die Serie verdient hat, und bereichert das zeitlose Katamari-Prinzip vor allem durch die fantasievollen neuen Locations. Kabuto Park ist ein süßer, kurzweiliger und herrlich charmanter Creature Collector für einen schönen Abend und besticht zudem durch einen absolut wunderbaren Artstyle. Hollow Knight: Silksong ist ein absolut würdiger Nachfolger von Hollow Knight, der mich 35 Stunden lang mit der Erkundung seiner Welt motiviert hat, mich durch die steile Lernkurve, die teils langen Runbacks und seine Kompromisslosigkeit aber auch manches Mal hat verzweifeln lassen. Most Wanted 2026 Ich bin sehr gespannt auf das charmant anmutende Pokémon Pokopia und neugierig auf Pragmata. Ansonsten lasse ich das Jahr einfach mal auf mich zukommen.

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Don’t Nod, Sandfall Interactive, Dogubomb