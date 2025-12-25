Neuer Trailer läutet den vielleicht letzten Closed-Beta-Test zu „Anime-GTA“ NTE ein

Neverness to Everness öffnet die Anmeldungen für den geschlossenen „Co-Ex Test“ auf PS5, PCs und Mobilgeräten – voraussichtlich ist es der letzte Tet vor der offiziellen Veröffentlichung. Eine Besonderheit: Der Test unterstützt Sprachen wie Deutsch, mit Voicelines unter anderem auf Englisch und Japanisch.

In diesem übernatürliches Open-World-RPG von Hotta Studio trittst du als „unlizenzierter“ Anomalie-Jäger dem Antiquitätenladen Eibon bei, um urbane Mysterien mit deinen Partnern zu lösen. In der chaotischen Metropole Hethereau mischen sich Alltag und Übernatürliches: Espers putzen Anzüge per Fingerschnippen, Verfolgungsjagden und Anomalie-Kontrollen prägen die Straßen.​

Der neue Trailer „NTE Co-Ex Test Trailer | Hello, Newcomer“ macht jedenfalls Lust, ins Abenteuer einzusteigen. Das auf dem PC mit modernen Raytracing-Reflexionen ausgestattete Spiel zeigt neue Alltags- und Aktivitäten-Szenen im urbanen Open-World-RPG Neverness to Everness. ​

Die Charaktere werden in neuen Outfits gezeigt, erkunden die Stadt und spielen eines der ins Spiel integrierten Minigames. So soll die Erkundung der Stadt Hethereau besonders viel Spaß machen. Mutige SpielerInnen infiltrieren währenddessen Banken und stellen Zeitrekorde in Straßenrennen auf.

Die Hotta Studios zeigen im Trailer auch neue Outfits, verbesserte Animationen, der First-Person-Modus (Bug aus früheren CBTs ist jetzt als Feature integriert) und Charakterdesigns. Damit ist klar: Man hat sich das kritische Feedback aus den vergangenen Closed-Betas zu Herzen genommen und hört auf die Fans.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio