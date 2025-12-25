Ein RPG des „Star Ocean“-Studios verschwindet am 1. Januar aus den digitalen Stores

Entwickler tri-Ace ist für seine langjährige Zusammenarbeit mit Square Enix bekannt und durfte 1996 nicht nur die „Star Ocean“-Serie aus der Taufe heben, sondern zeigte sich anschließend auch für etliche weitere Spiele der Serie verantwortlich, darunter auch Star Ocean: The Divine Force, der vorerst letzte Teil der Serie.

Auch Abenteuer wie Radiata Stories, Infinite Undiscovery und „Valkyrie Profile“-Spiele erstellte man für Square Enix. Außerdem arbeitete man für Konami an Frontier Gate und für Sega an Resonance of Fate. Mit Spike Chunsoft erschuf man einst Exist Archive: The Other Side of the Sky, das jetzt aus den digitalen Stores verschwindet.

Publisher Spike Chunsoft gab bekannt, dass Exist Archive für PS4 und PS Vita zum Jahreswechsel aus dem PlayStation Store genommen wird. Alle DLC sind logischerweise auch betroffen. Bisher gilt diese Ankündigung nur für Japan.

Für den Westen kann Spike Chunsoft auch nicht sprechen, denn hier war Aksys Games der Publisher. Bisher ist Exist Archive im PlayStation Store unverändert gelistet. Spike Chunsoft gab auch bekannt, dass die physische Version nicht mehr produziert wird. Bei Play-Asia* könnt ihr die japanische PS4-Version noch für gut 25 Euro kaufen.

Spielt im modernen Tokyo

Das Side-View-RPG erinnert viele Fans an Valkyrie Profile. Exist Archive spielt im modernen Tokyo. Nebenschauplatz ist ein anderer Planet namens Protolexa. Eine Explosion in Tokyo, heraufbeschworen von der bösen Gottheit Yamatoga, tötet zahlreiche Menschen.

Darunter auch die zwölf Helden des Spiels und Protagonist Kanata Kujou. Die zwölf werden dann auserkoren, unsterblich zu sein. Ihre Seelen beherbergen allerdings fortan zwölf böse Gottheiten und sie werden in die Auseinandersetzung der Götter hereingezogen.

via Gematsu, Bildmaterial: Exist Archive: The Other Side of the Sky, Spike Chunsoft