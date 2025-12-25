Final Fantasy VII Remake macht auf der „Switch 2“ sogar einige Dinge besser als auf der PS5

Die Vollversion Final Fantasy VII Remake Intergrade für die Switch 2 erscheint zwar erst am 22. Januar 2026, aber die Demo ist bereits verfügbar. Dadurch konnten die Technikexperten von Digital Foundry bereits einen ausführlichen Blick auf das Spiel werfen. Das Ergebnis ist überraschend: In einigen Punkten übertrifft die „Switch 2“-Version sogar die Versionen für PS5 und Xbox Series S.​

„Switch 2“-Port überzeugt

Final Fantasy VII Remake war ein Spiel, bei dem einige Fans Bedenken hatten, wie es am Ende auf einem vermeintlich schwächeren System wie der Switch 2 aussehen würde. Bereits auf anderen Konsolen hat das Spiel technische Schwächen: Eine recht geringe Auflösung, Kantenflimmern und ein plötzliches Aufploppen von Objekten in der Nähe sind nur die Hauptkritikpunkte an den PS5- und Xbox-Versionen. ​

Die „Switch 2“-Demo könnte Fans des Spiels nicht nur beruhigen, sondern sogar überzeugen. Besonders hervor sticht die bessere Bildqualität der „Switch 2“-Version dank DLSS, die sowohl das Bild- und Kantenflimmern als auch die Probleme in der allgemeinen Bildqualität behebt.​ Die Version für Xbox Series S (eine neue Demo ist ebenfalls verfügbar) ist am Ende sogar weniger scharf als die gedockte „Switch 2“-Version des Spiels.

Der einzige klare Nachteil der „Switch 2“-Version ist die Begrenzung auf 30 fps, unabhängig vom Modus. Doch mancher erinnert sich noch: Der 60-fps-Modus auf Konsolen war technisch nicht überzeugend, auch auf dem Steam Deck leidet die Bildqualität mit 60 fps deutlich. Daher ist die Entscheidung seitens Square Enix nachzuvollziehen, auch wenn einige Performance-Puristen dies als Kritikpunkt sehen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 22. Januar für Switch 2 und Xbox. Für Nintendo Switch 2 gibt es auch eine „physische“ Veröffentlichung – eine Game Key Card. Eine limitierte Auflage* bietet ein Boosterpack zu Magic the Gathering inklusive. Jeder Play-Booster enthält 15 zufällig ausgewählte Karten.

Die Digital-Foundry-Analyse:

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO